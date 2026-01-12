Refuerzan controles para garantizar seguridad en traslados marítimos en Colón

A partir del 2 de enero de 2026 se incrementará la presencia de inspectores de la AMP en el atracadero de Miramar, un punto donde se registra con frecuencia la llegada de migrantes.

Garantizar traslados seguros por vía marítima fue el eje central de una reunión sostenida entre autoridades de la provincia de Colón y directivos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en la que se abordaron medidas para fortalecer el control y la regulación de las operaciones en esta zona del país.

Tras el encuentro, se informó que a partir del 2 de enero de 2026 se incrementará la presencia de inspectores de la AMP en el atracadero de Miramar, un punto donde se registra con frecuencia la llegada de migrantes. La medida busca reforzar la supervisión y velar por el cumplimiento de las normas de seguridad marítima.

Durante la reunión, la AMP reiteró la importancia de que los traslados se realicen exclusivamente en embarcaciones que cuenten con los permisos correspondientes y que los capitanes mantengan sus licencias vigentes, como parte de los requisitos establecidos para minimizar riesgos y garantizar operaciones responsables.

“La coordinación interinstitucional busca fortalecer el control, el orden y la seguridad en la zona, así como asegurar operaciones marítimas responsables y debidamente reguladas”, señaló Alexander De Gracia, subadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Colón, Julio Hernández, calificó como positiva la reunión y destacó las respuestas brindadas por la AMP.

“Hemos tenido una retroalimentación muy positiva y la Autoridad nos ha proporcionado parámetros que nos permitirán reforzar el decreto que busca fortalecer las medidas de seguridad en los puertos”, indicó.

Las autoridades coincidieron en que estas acciones contribuirán a mejorar la vigilancia en los puntos de atraque y a garantizar traslados más seguros, en cumplimiento de la normativa marítima vigente.