Cierre de oficinas públicas por Carnaval será compensado con jornada extendida

De acuerdo con el decreto, la hora adicional deberá cumplirse después del horario regular de salida los días 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de enero, así como el 2 de febrero de 2026.

Ciudad de Panamá/Las oficinas públicas nacionales y municipales permanecerán cerradas los días lunes 16 de febrero, con motivo del Carnaval, y miércoles 18 de febrero, correspondiente al Miércoles de Ceniza de 2026, según lo dispuesto por el Órgano Ejecutivo.

La medida está contenida en el Decreto Ejecutivo No. 3 del 12 de enero de 2026, mediante el cual también se establece un mecanismo de compensación para los servidores públicos, quienes deberán laborar una hora adicional durante 16 días para recuperar el tiempo correspondiente a ambas jornadas de cierre.

La disposición exceptúa del cierre a las instituciones que, por la naturaleza de los servicios que prestan, deben mantenerse operativas. Entre estas se encuentran el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), las instalaciones de salud del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Metro de Panamá, el Servicio Nacional de Migración, la Fuerza Pública, la Autoridad de Aeronáutica Civil, el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

También se exceptúa la Autoridad Nacional de Aduanas, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Etesa, Egesa, la Cuarentena Agropecuaria, la Autoridad Portuaria de Panamá y otras entidades auxiliares del comercio internacional que operan en puertos y aeropuertos.

Las autoridades también recordaron que el artículo 46 del Código de Trabajo establece el Martes de Carnaval, que en 2026 se celebrará el 17 de febrero, como día de descanso obligatorio en todo el país.