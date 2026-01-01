Las Tablas calienta motores rumbo al Carnaval 2026

Las Tablas, Los Santos/Como ya es tradición en Las Tablas, las tunas del Carnaval midieron fuerzas los días 31 de diciembre y 1 de enero en el emblemático parque Porras, ofreciendo una muestra de lo que se vivirá en el Carnaval 2026. Entre música, murgas y entusiasmo popular, Calle Arriba y Calle Abajo encendieron la rivalidad carnavalera desde el primer día del año.

Ana Isabel Carrizo, reina 2026 de Calle Arriba de Las Tablas, expresó su emoción al ver el respaldo de su gente. “Ha sido un sentimiento grande ver a todos los que me apoyan. Estamos muy preparados”, afirmó, destacando el trabajo y la dedicación de su tuna de cara a las festividades.

Por su parte, Astrid Carolina Sánchez, reina 2026 de Calle Abajo de Las Tablas, se mostró confiada y agradecida. “Muy feliz y agradecida con mi gente de Calle Abajo. Ya los tenemos acabados, no tengo nada que decirles. Todo se demostró en el parque Porras”, comentó con el característico tono retador que aviva la pasión del Carnaval tableño.

El primer culeco del año se vivió a lo grande, con carros alegóricos y la participación de las murgas más reconocidas del Carnaval de Las Tablas, marcando oficialmente el inicio de la fiesta.

El público disfrutó intensamente del espectáculo. Entre los asistentes, una visitante internacional compartió su entusiasmo: “Me encanta el Carnaval, soy suiza, casada con un panameño de Las Tablas”, dijo, reflejando el alcance y atractivo internacional de esta celebración.

Con estas actividades, Las Tablas, en la provincia de Los Santos, confirma que ya está preparada para recibir el Carnaval Internacional 2026, una de las fiestas más esperadas y vibrantes de Panamá.

Con información de Eduardo Javier Vega