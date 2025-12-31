Herrera y Los Santos cierran 2025 y reciben 2026 con sabor a Carnaval

Las Tablas, Los Santos/El 31 de diciembre de 2025 marca el inicio de las celebraciones del Carnaval 2026 en la región de Azuero, con actividades que se prolongan el primer día del año nuevo.

En ciudad de Las Tablas, la noche del 31 se ilumina con un despliegue de fuegos artificiales y la despedida y presentación de las reinas del Carnaval, mientras que a la medianoche se da la bienvenida al 1 de enero y durante el día el primer culeco del año en el Parque Porras de Las Tablas.

Noé Herrera, alcalde de Las Tablas, destacó la importancia de estas festividades y recordó que el municipio emitió un decreto que regula la organización y el desarrollo de los eventos, con el objetivo de garantizar la convivencia y seguridad de los visitantes y residentes. “Se espera un desfile muy hermoso y la participación de miles de personas que nos visitan para disfrutar de esta tradición”, señaló.

Para reforzar la seguridad, Tadeo Osorio, subcomisionado de la Policía Nacional, explicó que se desplegarán agentes policiales adicionales, incluyendo oficiales que se sumarán voluntariamente fuera de su horario habitual, para garantizar la tranquilidad de los asistentes durante las celebraciones. Los operativos estarán activos especialmente en los parques donde se desarrollarán los culecos, asegurando que todos los participantes puedan disfrutar de manera segura.

El inicio del carnaval en la región de Azuero también sirve como muestra de lo que se espera para la temporada completa del Carnaval 2026, que tradicionalmente atrae a miles de visitantes a las provincias de Los Santos y Herrera. Los municipios se encuentran preparados para recibir a la población, con programación de desfiles, culecos y actividades culturales que reflejan la riqueza de esta fiesta que el panameño celebra con gran entusiasmo.

Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos y turistas a disfrutar con responsabilidad, respetar las normas de convivencia y colaborar para que la festividad se desarrolle de manera segura y ordenada, dando la bienvenida al año 2026 con alegría y tradición.

