Año Nuevo: Bomberos alertan por fuegos artificiales modificados y su alto nivel de peligrosidad

Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco de las celebraciones de fin de año, el Cuerpo de Bomberos de Panamá reiteró este martes un llamado a la población para extremar las medidas de seguridad y, de ser posible, evitar el uso de fuegos artificiales, ante el alto riesgo de incendios y quemaduras.

Durante una entrevista en Noticias AM, el sargento Josué Cabrera, del Cuerpo de Bomberos, explicó que este día representa uno de los picos más altos en el uso de pirotecnia no solo en Panamá, sino a nivel mundial, por lo que la prevención es clave.

“El principal consejo es no utilizarlos, pero si la persona decide hacerlo, debe ser un adulto responsable, en un área abierta, lejos de personas, animales y materiales inflamables”, indicó Cabrera. También enfatizó que nunca deben encenderse fuegos artificiales cerca de gasolineras, escuelas, centros de salud ni estaciones de combustible.

El sargento alertó que uno de los factores de mayor riesgo es la combinación del consumo de alcohol con la manipulación de pirotecnia. “La persona debe estar en sus cinco sentidos, porque no sabemos la dirección que puede tomar un fuego artificial, especialmente si el terreno está desnivelado. Un descuido puede provocar un incidente grave”, explicó, aclarando que los adultos también son frecuentes víctimas de quemaduras, no solo los menores de edad.

En el interior del país, el riesgo se incrementa debido al uso de fuegos artificiales artesanales, muchos de los cuales son modificados para generar mayor impacto visual. Según Cabrera, estas alteraciones aumentan considerablemente el peligro. “No se conoce el alcance real del dispositivo y puede afectar viviendas cercanas, muchas de ellas con techos de paja, además de terrenos baldíos y pastizales secos”, señaló.

Otro elemento que preocupa a las autoridades es la popularidad de los llamados “globos de los deseos”. Aunque son percibidos como inofensivos, el sargento advirtió que representan un riesgo para la aviación, el medio ambiente y la seguridad comunitaria. “Al descender pueden caer en pastizales o zonas con material inflamable y provocar incendios”, puntualizó.

Finalmente, el Cuerpo de Bomberos exhortó a la ciudadanía a celebrar de forma consciente y responsable, recordando que, aunque en algunas zonas del país ha llovido recientemente, en otras los pastizales permanecen secos, lo que eleva el riesgo de incendios. La recomendación principal sigue siendo evitar el uso de pirotecnia y priorizar la seguridad de las personas, las viviendas y el entorno.

