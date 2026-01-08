'Si tú quieres culequear, te vas al interior': Mizrachi propone transformar el 'Carnaval de la City' en un festival

Mizrachi aclaró que sí habrá “mojadera”, no obstante, la propuesta es hacer atractivo el evento para los extranjeros y convertirlo en festival con múltiples presentaciones de artistas en esta fecha.

Ciudad de Panamá/“Si tú quieres culequear, tú vas para el interior. Aquí te vamos a transformar lo que tú te esperas de las fechas de carnavales para crear un producto realmente nuevo sin alejarnos de nuestra cultura panameña”.

Estas fueron las declaraciones del alcalde Mayer Mizrachi, al referirse a los planes que tiene para el distrito durante los días de carnavales, a celebrarse del sábado 14 al martes 17 de febrero.

Mizrachi propone que sea un evento con denominación de “festival”.

“Para las fechas de carnavales vamos a producir un evento de calibre internacional para traer turismo en las fechas de carnavales a la ciudad de Panamá, no canibalizar lo que es el turismo interno del país”, explicó.

Mizrachi aclaró que sí habrá “mojadera”, no obstante, la propuesta es hacer atractivo el evento para los extranjeros y convertirlo en festival con múltiples presentaciones de artistas en esta fecha.

“Eso lo dejamos para el interior, nosotros no estamos imitando los carnavales, nosotros estamos creando un festival de música en la fecha de carnavales”, insistió.

