Juicio Odebrecht: entre expectativa y acciones legales enfrenta un inicio incierto

La acción fue presentada este lunes 5 de enero de 2026, por el abogado Arturo Vicente Sauri Muñoz ante el Primer Tribunal Superior, y se encuentra radicado en el despacho de la magistrada Janeth Torres.

Con cinco suspensiones previas, el inicio del Juicio Odebrecht enfrenta una nueva maniobra legal, se trata de una acción de amparo de garantías constitucionales presentada por Demetrio Papadimitriu Bagatelas, exministro de la Presidencia del exmandatario Ricardo Martinelli, contra el auto No. 130 del 7 de mayo de 2025, emitido por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá a pocos días de la fecha programada para la audiencia, el próximo lunes 12 de enero.

Con esta medida, Papadimitriu Bagatelas buscaría evitar comparecer al juicio del caso Odebrecht, alegando doble juzgamiento. Y es que el auto 130 del 7 de mayo es el llamamiento a juicio, adoptado por la juez Baloisa Marquínez el 7 de noviembre de 2022, mediante el cual se estableció la última reprogramación de la audiencia con fecha el 11 de noviembre y como alterna el próximo lunes.

En este auto, se convoca a juicio a 31 personas, entre estas Papadimitriu.

¿Qué es el caso Odebrecht?

El caso Odebrecht representa una de las tramas de corrupción más grandes de América Latina. En Panamá, la constructora brasileña pagó más de 59 millones de dólares en sobornos a exfuncionarios de alto rango e intermediarios, según revelaron las investigaciones judiciales a cardo de la Fiscalía Especial Anticorrupción, creada para llevar adelante este caso.

El principal delito investigado es contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, de acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción.

Para ejecutar los pagos ilícitos, Odebrecht estableció una estructura financiera secreta conocida como la "División de Operaciones Estructuradas", un mecanismo interno diseñado para gestionar sobornos a través de sociedades fachada y cuentas en paraísos fiscales, utilizadas por intermediarios designados por funcionarios panameños.

El propósito de los sobornos era claro: obtener contratos millonarios de obras públicas en el país, una práctica que se repitió en diversos proyectos estatales.

Después de más de una década de investigaciones, Panamá podría finalmente conocer el desenlace del caso Odebrecht este lunes 12 de enero, si el juicio no vuelve a suspenderse, como ha ocurrido en al menos cinco ocasiones anteriores.

El país es uno de los últimos en la región en avanzar hacia un juicio sobre la red de sobornos que involucró a exmandatarios, ministros y empresarios de diversos países de la región

Entre las personas llamadas a juicio, figuran los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela; sin embargo por competencia pasarían a manos de la Corte Suprema de Justicia.

También deberán comparecer a la audiencia programada para el lunes:

Jaime Ford, exministro de Obras Públicas.

exministro de Obras Públicas. Federico José Suárez, exministro de Obras Públicas.

exministro de Obras Públicas. José Domingo Arias, exministro de vivienda y Ordenamiento Territorial.

exministro de vivienda y Ordenamiento Territorial. Demetrio Papadimitriu, exministro de la Presidencia.

exministro de la Presidencia. Frank De Lima , exministro de Economía y Finanzas.

, exministro de Economía y Finanzas. Carlos Duboy, exministro de Vivienda y exsecretario de Metas.

exministro de Vivienda y exsecretario de Metas. Danna Harrick, exdirectora de Conades.

exdirectora de Conades. Jorge Alberto Rosas, exdiputado.

Uno de los casos emblemáticos investigados por la Fiscalía es el del proyecto de renovación urbana de Curundú, donde se detectaron sobrecostos y desvío de fondos.

Un exempleado de una subcontratista de Odebrecht declaró que las tuberías para el sistema de aguas servidas fueron facturadas con precios inflados: se reportó que provenían de Costa Rica a un costo superior, cuando en realidad fueron adquiridas en Panamá a un precio mucho menor. La diferencia, según los fiscales, terminó en manos de intermediarios vinculados a la red de sobornos.

En la comunidad de Curundú, los residentes aseguran que el proyecto, pese a la millonaria inversión, quedó incompleto y abandonado. Reclaman la falta de un centro de salud y mantenimiento de la infraestructura, mientras que los restos de la obra evidencian el deterioro y el incumplimiento de las promesas oficiales.

El esquema de corrupción de Odebrecht se replicó en varios proyectos nacionales, incluidos la Línea 1 del Metro de Panamá y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

En este último, una subcontratista fue contratada para construir cercas y aceras, pero la factura presentada ascendía a cinco millones de dólares, una cifra equivalente al costo de trabajos de gran escala bajo la pista de aterrizaje.

Estos mecanismos de sobrevaloración formaron parte de la estrategia para inflar costos y desviar fondos públicos, según las pruebas reunidas por la Fiscalía panameña.

El camino hacia el juicio ha sido largo y accidentado. En 2022, el Órgano Judicial definió quiénes serían llamados a juicio. La primera fecha se fijó para el 15 de julio de 2024, con una alterna el 16 de septiembre, pero ambas fueron suspendidas.

Posteriormente, se reprogramó para el 12 de noviembre de 2024 y una alterna el 20 de enero de 2025, sin éxito ambas, debido a certificados médicos, ausencias de imputados y la falta de documentos provenientes de Brasil.

También estuvo programado para el martes 11 de noviembre de 2025, pero fue suspendido y ahora se espera que el 12 de enero de 2026 se defina el desenlace de este largo proceso judicial, que involucra a figuras de muy alto perfil.