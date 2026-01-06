Rotaciones de fiscales en el Ministerio Público: Ruth Morcillo sigue frente al caso Odebrecht

La última fecha de juicio estaba fijada para noviembre de 2025 y, tras una suspensión judicial por falta de notificación a Martinelli Berrocal, asilado en Colombia, quedó reprogramado para el próximo lunes 12 de enero de 2026.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, anunció una nueva serie de rotaciones de fiscales superiores dentro del Ministerio Público, las cuales impactan a diversas fiscalías regionales y especializadas, incluyendo áreas estratégicas como la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, se confirmó que la fiscal Ruth Morcillo, encargada del caso Odebrecht, continuará dedicada de manera exclusiva al desarrollo del juicio de este proceso de alto perfil penal.

La Sección Tercera de la Fiscalía Anticorrupción, que estaba a cargo de Morcillo, llevando investigaciones de alto perfil, queda bajo la coordinación de la fiscal Patricia Herrera, quien dirigía la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, la misma que ahora dirigirá Dayra Botello.

Continuidad del juicio Odebrecht

Ruth Morcillo ha liderado la solicitud de llamamiento a juicio contra 26 imputados, entre ellos exfuncionarios como los expresidentes Ricardo Martinelli Berrocal y Juan Carlos Varela, además de empresarios, por delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, derivados de los sobornos pagados por la constructora brasileña para asegurar contratos con el Estado.

El juicio Odebrecht, ha atravesado múltiples suspensiones y reprogramaciones de audiencia, al menos cinco, debido a diligencias internacionales pendientes y notificaciones a imputados.

La última fecha de juicio estaba fijada para noviembre de 2025 y, tras una suspensión judicial por falta de notificación a Martinelli Berrocal, asilado en Colombia, quedó reprogramado para el próximo lunes 12 de enero de 2026.

La decisión de mantener a Morcillo dedicada exclusivamente al caso Odebrecht responde a la “importancia y complejidad del proceso penal”, según confirmaron a TVN Noticias fuentes del Ministerio Público, y que otras investigaciones “no se detengan”, como lo son el caso Conades, Descentralización Paralela y otros de alto perfil que pudieran estar en su última fase de investigación formal.

Te puede interesar: Aprehenden a mujer con 159 paquetes de droga y armas de fuego en Juan Díaz

Otras rotaciones en las Fiscalías Regionales

Las rotaciones que se hacen efectivas a partir de hoy, martes 6 de enero, incluyen también a la fiscal Tania Sterling, reasignada de Veraguas a la Fiscalía Regional de Herrera, mientras que Gladys Morán, quien ocupaba esta última, pasó a la Fiscalía Regional de Los Santos.

A su vez, la fiscal Diana Callender fue trasladada de Los Santos a Veraguas, completando el esquema de rotación entre estas provincias.

Asimismo, se dio un intercambio de fiscales entre Bocas del Toro y Chiriquí; siendo que el fiscal superior de Bocas del Toro, Julio Vergara, fue designado como nuevo fiscal superior de Chiriquí. En tanto, la fiscal Melissa Navarro asumirá la Regional de Bocas del Toro, una vez finalice su periodo de vacaciones.