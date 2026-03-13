Aprehenden a 15 personas por presunta red dedicada al hurto de ganado en Azuero

Las autoridades señalaron que las diligencias continúan como parte del proceso para identificar y llevar ante la justicia a los presuntos integrantes de estructuras criminales que operan en el sector agropecuario.

Una presunta red dedicada al hurto pecuario y otros delitos vinculados al sector agropecuario quedó bajo la mira de las autoridades tras la operación “Vaquero”, un operativo que dejó 15 personas aprehendidas en la región de Azuero.

Entre los aprehendidos figuran dos funcionarios, señalados como presuntos autores o partícipes dentro de la estructura investigada. A esta cifra se suman cuatro personas que ya se encontraban detenidas por causas relacionadas con el mismo caso, lo que eleva a 19 el total de vinculados a la investigación.

Los operativos incluyeron allanamientos en varias comunidades, entre ellas Peña Blanca, El Carate y Las Tablas, así como en el distrito de Pesé. Durante las diligencias también se realizaron intervenciones en instalaciones del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) en busca de documentos relacionados con los hechos investigados.

De acuerdo con las autoridades, los sospechosos estarían vinculados a delitos de hurto pecuario, asociación ilícita para delinquir, delitos contra la fe pública y corrupción de funcionarios.

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Las investigaciones se remontan a enero de 2024, cuando el Ministerio Público inició las pesquisas con el apoyo de los organismos de investigación policial.

Según los datos recopilados durante la investigación, al menos siete hechos delictivos estarían conectados con el robo de ganado y otras actividades vinculadas al sector agrario, un problema que ha afectado de forma recurrente a productores de la región de Azuero y otras zonas del interior del país.

Las autoridades señalaron que las diligencias continúan como parte del proceso para identificar y llevar ante la justicia a los presuntos integrantes de estructuras criminales que operan en el sector agropecuario.

La acción fue ejecutada por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Los Santos, con apoyo de la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), luego de más de dos años de investigación.

Información de Eduardo Javier Vega