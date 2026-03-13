Financiamiento electoral divide a la CNRE: Tribunal Electoral propone ajustes y partidos piden discutirlo en la Asamblea

Los magistrados del Tribunal Electoral plantearon revisar el financiamiento público equivalente al 1% de los ingresos corrientes del Estado , un mecanismo que actualmente sostiene gran parte de las actividades políticas durante los procesos electorales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El financiamiento público de los partidos políticos volvió a colocarse en el centro del debate electoral luego de que la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) culminara sus sesiones ordinarias de trabajo con una recomendación del Tribunal Electoral para modificar el porcentaje actual.

Los magistrados del Tribunal Electoral plantearon revisar el financiamiento público equivalente al 1% de los ingresos corrientes del Estado, un mecanismo que actualmente sostiene gran parte de las actividades políticas durante los procesos electorales.

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Según el análisis presentado por la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del TE, mantener el 1% significaría que para las elecciones de 2029 el financiamiento alcanzaría aproximadamente $158.6 millones, en comparación con los $109 millones registrados en 2024. De ese monto, alrededor de $79.3 millones corresponderían al periodo preelectoral, mientras que cerca de $73.7 millones se asignarían al financiamiento poselectoral.

El Tribunal Electoral también expuso escenarios alternativos para reducir el impacto presupuestario. Uno de ellos contempla establecer el financiamiento en 0.75% de los ingresos corrientes del Estado, lo que representaría para 2029 un monto aproximado de $118.9 millones, una cifra que equivaldría a $9.9 millones más que el financiamiento del quinquenio actual, considerado por la institución como una opción intermedia.

Otra alternativa presentada fue reducir el financiamiento a 0.50%, lo que llevaría los recursos disponibles para 2029 a cerca de $79.3 millones, es decir, $29.6 millones menos que el financiamiento actual.

El modelo de distribución del financiamiento también se mantiene con dos componentes. Una parte se asigna para el periodo preelectoral, destinado a la organización y funcionamiento de los partidos, mientras que el resto corresponde al periodo poselectoral, que se reparte de acuerdo con los votos obtenidos.

La propuesta, sin embargo, no alcanzó consenso dentro de la comisión. Representantes de partidos políticos y algunos diputados consideraron que el tema debe discutirse con mayor profundidad en la Asamblea Nacional.

Indicaron que el financiamiento político es un asunto sensible que debe evaluarse dentro del debate legislativo y no necesariamente resolverse en la etapa de recomendaciones de la comisión. Entre los planteamientos que surgieron durante la discusión se mencionó la posibilidad de establecer un punto intermedio que reduzca el porcentaje actual sin eliminar completamente el esquema vigente.

Por ejemplo, el representante del Partido Panameñista, José Blandón indicó que el 1% sería mucho, viendo las condiciones actuales del país y optaría porque se redujera a 0.75%.

Mientras que diputados y fuentes de la Asamblea indicaron que de concretarse esa línea de discusión en la Asamblea se optaría por dejar igual el financiamiento o podrían apoyar el 0.75%, una fórmula que, según los cálculos presentados por el Tribunal Electoral, representaría un ajuste moderado al presupuesto electoral.

Tras plantear la propuesta, el magistrado Luis Guerra indicó que la Comisión Nacional de Reformas Electorales es una instancia de discusión y recomendaciones.

El proyecto final de lo que se dé aquí lo envía al Tribunal Electoral. Y si hay cuestiones que son en contra de la ley y en contra de la Constitución, el Tribunal Electoral va a enderezar el proyecto hacia la Asamblea Nacional de Diputados. Yo sí les pido encarecidamente, señores diputados, pónganse la mano en el corazón y en la mente. Eso no es justo, ¿ah?”, expresó.

Agregó que una posible alternativa sería establecer un punto intermedio en el financiamiento público. “Como decía el licenciado Blandón, 0.75, un punto intermedio. No es una rebaja, hay un incremento de 9 millones a favor de los partidos políticos y se ve claramente reflejado en qué aspecto se da”, acotó el magistrado.

Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso Arellano, señaló que con este artículo concluyen las sesiones de reformas electorales. “Agradezco que se haya llevado de una manera tranquila, respetuosa y bueno, nos corresponderá entonces, como ya hemos anunciado, al pleno tomar el trabajo de preparar el proyecto que vamos a remitir a la Asamblea, donde le corresponderá a la Asamblea decidir y, finalmente, al Ejecutivo sancionar o no. Muchas gracias a todos”, manifestó.

Con el cierre de las sesiones ordinarias de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, el Tribunal Electoral deberá ahora poner en limpio el proyecto de reformas que será presentado posteriormente ante la Asamblea Nacional, donde se definirá el futuro del financiamiento público de la política en Panamá.