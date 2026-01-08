Autoridad Marítima aclara que buques petroleros incautados por EEUU ya no pertenecían al registro panameño

Los buques incautados fueron el petrolero Marinera, antes denominado Bella-1 , y la nave M Sophia.

Ciudad de Panamá/Tras la incautación realizada por Estados Unidos de dos buques petroleros sancionados por supuestamente estar vinculados al transporte clandestino de petróleo para países como Venezuela, Rusia e Irán, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) aclaró que las naves no estaban vinculadas al registro de buques del país.

Los buques incautados fueron el petrolero Marinera, antes denominado Bella-1, y la nave M Sophia.

Al respecto, la AMP aclaró que el petrolero Bella-1 dejó de pertenecer al Registro de Buques de Panamá el 7 de octubre de 2024. De igual manera, indicó que la nave M/T Sophia fue cancelada del Registro el 23 de enero de 2025.

Según datos del portal MarineTraffic, el estatus de bandera del barco Marinera cambió a Rusia el 4 de enero.

La captura fue anunciada por Estados Unidos el miércoles 7 de enero.

Uno fue incautado en aguas del Caribe, y otro en el Atlántico Norte, tras varios días de persecución.

La captura del petrolero en el Caribe fue anunciada por el Comando Sur (Southcom), mientras que el petrolero en el Atlántico Norte fue asaltado por fuerzas militares a la altura de Islandia, y fue confirmado por el Comando Europeo estadounidense.

"El buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por el USCGC Munro", explicó el ejército estadounidense, sobre el Marinera en la red social X.

Lo que se conoce sobre el Marinera es que navegaba ilegalmente con bandera de Guyana el mes pasado, lo que lo convertía en un buque apátrida.

Sin embargo, el Ministerio de Transporte de Moscú detalló el pasado 24 de diciembre que concedió un "permiso temporal" para portar la bandera rusa.

Según se informó, la incautación de este buque cuenta con el respaldo de una orden judicial que también incluye a sus tripulantes.

El portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que estas personas podrían ser trasladadas a Estados Unidos y procesadas.

En cuanto al M/T Sofia, el Comando Sur de EE.UU. señaló que "en una acción realizada esta mañana antes del amanecer se detuvo sin incidentes un buque cisterna a motor de la flota fantasma, apátrida y sancionado".

De acuerdo con el gobierno norteamericano, el M/T Sofia, que está siendo escoltado hacia territorio estadounidense, realizaba actividades ilícitas en aguas internacionales.

Realizada con datos de la BBC.

