Gobierno refuerza diálogo con autoridades locales sobre justicia comunitaria

En la reunión, se compartieron experiencias y se plantearon necesidades relacionadas con el funcionamiento de los juzgados comunitarios.

Ciudad de Panamá/Con el propósito de fortalecer y aclarar los últimos informes relacionados con la justicia comunitaria, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, sostuvo una reunión con concejales y autoridades locales del distrito de Panamá, en un espacio de diálogo enfocado en evaluar avances, retos y necesidades del sistema.

Durante el encuentro, se analizaron los principales desafíos en la aplicación de la justicia comunitaria, así como los progresos alcanzados, resaltando el papel clave que desempeñan los jueces comunitarios, mediadores y autoridades locales en la resolución pacífica de conflictos en los corregimientos.

La ministra Montalvo reiteró el compromiso del Ministerio de Gobierno de continuar fortaleciendo este modelo de justicia mediante programas de capacitación, acompañamiento técnico y una mayor coordinación interinstitucional, subrayando que la justicia comunitaria representa una herramienta esencial para garantizar el acceso oportuno y cercano a la justicia.

🔗 Te puede interesar: Ministra de Gobierno presentará denuncia contra el Municipio de Arraiján por cierre 'arbitrario' de Casas de Paz

En la reunión también se compartieron experiencias desde los territorios y se plantearon diversas necesidades vinculadas al funcionamiento de los juzgados comunitarios, haciendo énfasis en la importancia de contar con mayores recursos para atender de forma eficiente los casos que se generan en las comunidades.

La representante del corregimiento de San Francisco, Serena Vamvas, agradeció la pronta disposición de la ministra para atender la reunión y abordar el tema de los jueces de paz.

“Nos aclararon todo y sabemos que en el 2026 la justicia comunitaria va a estar más reforzada”, expresó.

Por su parte, el representante de Caimitillo y presidente del Concejo Municipal de Panamá, Rodolfo Precilla, destacó la importancia de mantener una comunicación constante con el Ministerio de Gobierno y aseguró que este acercamiento permitirá alcanzar “buenos acuerdos y buenas decisiones” en beneficio de las comunidades.

“Se van con el mensaje de que existe una transición bastante transparente, clara y que se nos ha informado para poder llevar la misma de una manera más sostenible y poder responder de primera mano cualquier duda o inconveniente”, indicó Luis Pérez, representante de Pueblo Nuevo.

La reunión concluyó con el compromiso de dar seguimiento a las propuestas presentadas y de reforzar el trabajo conjunto entre el Ministerio de Gobierno y las autoridades locales, con miras a consolidar una justicia comunitaria más accesible, transparente y cercana a la ciudadanía.