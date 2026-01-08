Ampliación de la vía Transístmica tiene 65% de avance, informó el Ministerio de Obras Públicas

En Villa Grecia Puente Don Bosco realizarán una obra que beneficiará a más de 800 mil personas y debe estar concluida para noviembre de 2026.

Chilibre, Panamá/El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, realizó una supervisión a los trabajos de ampliación de la vía Transístmica, en el tramo Villa Grecia y el Puente Don Bosco, proyecto que avanza con un 65 % de avance y que beneficiará a más de 800 mil personas que utilizan diariamente esta importante área vial.

Durante el recorrido, el ministro Andrade informó cuál era la importancia de mantener una coordinación efectiva con las empresas de servicios eléctricos y de telecomunicaciones, cuya reubicación ha provocado retrasos en el desarrollo de la obra, por lo cual se le solicitó a la empresa contratista reforzar los trabajos de parcheo, con el objetivo de asegurar que se tapen todos los huecos, sin importar su tamaño, en las áreas que fueron intervenidas.

Este proyecto cuenta con una ampliación de 6.87 kilómetros de carretera, que da inicio desde la estación Terpel en Villa Grecia hasta el Puente Don Bosco, en el corregimiento de Chilibre.

La obra incluye la ampliación de cuatro carriles desde el entronque del Puente Don Bosco hasta la conexión con la Autopista Panamá-Colón, donde la construcción de una rotonda, rampas de entrada y salida a la vía Transístmica, donde contará con una calle de acceso hacia la vía San Pablo.

Te puede interesar: MOP habilitará dos carriles en Guarumal tras más de cuatro meses de cierre vial

De igual forma, se desarrollan trabajos para la construcción de cuatro puentes vehiculares sobre la quebrada Ancha, el río Chilibre, la quebrada Agua Buena y el ramal de la vía San Pablo, así como la rehabilitación de cuatro puentes peatonales ubicados en La Esperanza, quebrada Ancha, San Vicente y Agua Buena.

El viceministro de Obras Públicas, Iván De Ycaza, reiteró el compromiso de la institución de entregar la obra dentro del plazo establecido.

“Dio a conocer que están trabajando para cumplir con la entrega de la obra que se dará en noviembre de 2026 con el fin de mejorar la movilidad de más de 800 mil ciudadanos”, señaló Ycaza.

Durante el recorrido, el ministro Andrade estuvo acompañado por el secretario general del MOP, Ricardo Icaza Huertas; Edgar Peregrina, director de Proyectos Especiales; y Edwin Lewis, director de Estudio y Diseño, reafirmando el compromiso del Gobierno Nacional con las obras estratégicas que se encargan de impulsar el desarrollo del país.

Puedes leer: Anuncian apertura parcial de la vía Guarumal en Colón