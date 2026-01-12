Agroferias del IMA: Conoce el calendario para este 13 y 14 de enero

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este 13 y 14 de enero, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante estas fechas, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MARTES 13 DE ENERO

📍Panamá

• Cancha del Sector 2 de Samaria, corregimiento Belisario Porras, distrito de San Miguelito

📍Los Santos

• Parque de Sabana Grande, distrito de Los Santos

📍Panamá Este

• Terrenos de la Feria de Tanara, distrito de Chepo

📍Veraguas

• Cancha techada de La Colorada, distrito de Santiago

• Casa Comunal de Guarumal, distrito de Soná

📍Panamá Oeste

• Instalaciones de Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira

📍Coclé

• Iglesia de Boca de Tucué, distrito de Penonomé

📍Chiriquí

• Parque Central de Santa Marta, distrito de Bugaba

📍Colón

• Terrenos de la Feria de Colón, corregimiento de Buena Vista

📍Darién

• Casa Comunal de Platanilla, en Río Congo, distrito de Santa Fe

MIÉRCOLES 14 DE ENERO

📍Los Santos

• Parque de Pedasí, distrito de Pedasí

📍Panamá Este

• Cancha del Parque Central de Pacora, en el corregimiento de Pacora

• Parque de Las Margaritas, distrito de Chepo

📍Chiriquí

• Cancha comunal de Horconcito, distrito de San Lorenzo

📍Veraguas

• Cancha techada de La Carrillo, distrito de Atalaya

• Cancha Municipal de La Mesa, corregimiento de La Mesa cabecera