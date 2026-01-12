Advertencia por intensificación de vientos y oleajes en el Caribe

Sinaproc emite aviso de prevención por intensificación de vientos y fuerte oleaje en el Caribe

Imagen con fines ilustrativos de guardavidas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
Imagen con fines ilustrativos de guardavidas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). / TVN Noticias
Roy Espinosa
12 de enero 2026 - 10:11

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención en la región del Caribe panameño ante la intensificación de los vientos y el aumento del oleaje, condiciones que se mantendrán vigentes hasta las 11:59 de la noche del próximo 14 de enero, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha).

De acuerdo con el aviso oficial, el fenómeno está asociado al reforzamiento de los vientos alisios, lo que provocará mar agitado y un incremento en la frecuencia y altura de las olas, que podrían alcanzar hasta 2.40 metros en algunas zonas del Caribe.

Condiciones por región:

En el Caribe Occidental —que incluye el norte de Veraguas, el norte de la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro— se esperan olas entre 1.20 y 1.80 metros, con vientos de 10 a 30 kilómetros por hora.

En el Caribe Central, específicamente en Colón Costa Abajo, Centro y Costa Arriba, el oleaje podría oscilar entre 1.50 y 2.10 metros, acompañado de vientos más fuertes, de entre 25 y 45 kilómetros por hora, período de olas de 7 a 8 segundos.

Mientras tanto, en el Caribe Oriental, en la comarca de Guna Yala, se prevén las condiciones más severas, con olas entre 1.80 y 2.40 metros y vientos de 20 a 40 kilómetros por hora, con período de olas de 7 a 8 segundos.

Ante este escenario, Sinaproc recomienda tomar precauciones, especialmente para las embarcaciones pequeñas y artesanales, como verificar que los equipos de navegación y comunicación se encuentren en buen estado. Así como asegurar las embarcaciones en zonas protegidas o anclarlas firmemente para evitar daños por el golpe de las olas.

La entidad también hizo un llamado a mantener supervisión constante sobre los niños en zonas costeras, asegurar techos y objetos que puedan caer debido a los fuertes vientos, y alejarse de estructuras endebles,así como de vallas publicitarias o árboles. Además, recomendó evitar actividades recreativas en el mar durante el periodo de vigencia del aviso y respetar las indicaciones de las autoridades en puertos y muelles.

