Advertencia por intensificación de vientos y oleajes en el Caribe

Sinaproc emite aviso de prevención por intensificación de vientos y fuerte oleaje en el Caribe

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención en la región del Caribe panameño ante la intensificación de los vientos y el aumento del oleaje, condiciones que se mantendrán vigentes hasta las 11:59 de la noche del próximo 14 de enero, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha).

De acuerdo con el aviso oficial, el fenómeno está asociado al reforzamiento de los vientos alisios, lo que provocará mar agitado y un incremento en la frecuencia y altura de las olas, que podrían alcanzar hasta 2.40 metros en algunas zonas del Caribe.

Condiciones por región:

En el Caribe Occidental —que incluye el norte de Veraguas, el norte de la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro— se esperan olas entre 1.20 y 1.80 metros, con vientos de 10 a 30 kilómetros por hora.

En el Caribe Central, específicamente en Colón Costa Abajo, Centro y Costa Arriba, el oleaje podría oscilar entre 1.50 y 2.10 metros, acompañado de vientos más fuertes, de entre 25 y 45 kilómetros por hora, período de olas de 7 a 8 segundos.

Mientras tanto, en el Caribe Oriental, en la comarca de Guna Yala, se prevén las condiciones más severas, con olas entre 1.80 y 2.40 metros y vientos de 20 a 40 kilómetros por hora, con período de olas de 7 a 8 segundos.

Ante este escenario, Sinaproc recomienda tomar precauciones, especialmente para las embarcaciones pequeñas y artesanales, como verificar que los equipos de navegación y comunicación se encuentren en buen estado. Así como asegurar las embarcaciones en zonas protegidas o anclarlas firmemente para evitar daños por el golpe de las olas.

La entidad también hizo un llamado a mantener supervisión constante sobre los niños en zonas costeras, asegurar techos y objetos que puedan caer debido a los fuertes vientos, y alejarse de estructuras endebles,así como de vallas publicitarias o árboles. Además, recomendó evitar actividades recreativas en el mar durante el periodo de vigencia del aviso y respetar las indicaciones de las autoridades en puertos y muelles.