Chiriquí reporta la primera víctima por inmersión en 2026

David, Chiriquí/La primera víctima por inmersión registrada en la provincia de Chiriquí ocurrió en la comunidad de Brazo de Gómez, distrito de Bugaba, en un sector fuera del área de cobertura de los estamentos de seguridad. En el hecho, un joven de 26 años falleció.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirmó el deceso y destacó que, dentro de las zonas con cobertura de seguridad, se logró brindar atención a seis personas, además del rescate de una menor de edad en la playa Las Lajas.

Ante esta situación, las autoridades reiteraron el llamado a la población a seguir las recomendaciones de seguridad y a visitar únicamente los sitios que se mantienen bajo vigilancia de los estamentos de protección en la provincia de Chiriquí, entre ellos playa Las Lajas, La Barqueta, Estero Rico y Las Mellizas.

Mónika Acosta, directora de Sinaproc Chiriquí, dijo que los estamentos de seguridad se desplegaron el jueves 1 de enero en las playas de la provincia. Hubo casos específicos como una menor extraviada que posteriormente fue encontrada sana y salva, por lo que pidió a los padres estar pendientes.

Lamentó el fallecimiento de la persona por inmersión en Brazo de Gómez.

Reiteró a las personas que sean siempre su primer anillo de seguridad y visitar zonas donde hay guardavidas.

Con información de Iván Saldaña