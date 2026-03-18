Discusión por videojuego termina en agresión entre hermanos en La Chorrera

La Chorrera, Panamá Oeste/Un hecho de violencia entre menores de edad ocurrido en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, ha generado preocupación entre autoridades y especialistas, luego de que una discusión familiar escalara a un episodio que terminó con uno de los involucrados herido.

El incidente se registró el martes 17 de marzo, en horas de la tarde en la barriada Villa del Carmen, en el sector de La Herradura, donde dos hermanos de 14 y 16 años protagonizaron una discusión por un videojuego. Según los primeros informes, durante el altercado uno de los menores presuntamente agredió al otro con un arma blanca, lo que obligó su traslado al hospital Nicolás A. Solano para recibir atención médica.

El caso ha reavivado el debate sobre la violencia intrafamiliar y el uso de dispositivos electrónicos en menores. Especialistas advierten que es necesario reforzar las medidas de prevención dentro del hogar y prestar mayor atención a los hábitos digitales de niños y adolescentes. La psicóloga forense Lesbia González explicó que el uso de pantallas debe ser supervisado y limitado.

Es decir, los niños pueden acceder, pero no muy pequeños y no por mucho tiempo eh dentro de una pantalla. Entonces, cuando ya el cerebro se acostumbra, que básicamente es como una segunda parte de mí la pantalla, pues esta persona puede sentir que sin eso no existe, porque puede haber un tipo también de adicción o una una haberse acostumbrado allá que ese es un mundo. Entonces, las pantallas son peligrosas, no son nanas, no sirven para criar niños”, explicó.

El hecho fue reportado cerca de las 3:00 p.m., y el Ministerio Público informó que ya inició una investigación. Además, el menor de 14 años será llevado ante un juez en las próximas horas, mientras las autoridades reiteran el llamado a fortalecer la supervisión familiar y la prevención de la violencia desde el hogar.

Con información de Yiniva Caballero.