¡Tome nota! Lotería Fiscal anuncia fechas de los sorteos regionales: conozca los premios y cómo participar

La cuenta regresiva ha comenzado. A partir del 19 de mayo, Panamá vivirá el inicio de los sorteos regionales de la Lotería Fiscal, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que promete premios de hasta 10 mil dólares y busca fomentar la cultura tributaria en el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los sorteos regionales de la Lotería Fiscal ya tienen fecha, y miles de panameños podrán participar utilizando sus facturas como boleto de entrada a importantes premios en efectivo.

Un cambio importante introducido en esta actividad es que ahora los participantes solo podrán obtener un premio por sorteo regional, lo que busca ampliar las oportunidades entre más ciudadanos. El calendario oficial, anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), distribuye los sorteos por regiones para facilitar la participación en todo el territorio nacional:

Martes 19 de mayo: Región #1 – Panamá

Región #1 – Panamá Jueves 21 de mayo: Región #2 – Panamá Oeste, Colón y Darién

Región #2 – Panamá Oeste, Colón y Darién Martes 26 de mayo: Región #3 – Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas

Región #3 – Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas Jueves 28 de mayo: Región #4 – Herrera, Los Santos y Coclé

Te podría interesar: Lotería Fiscal regional: Facturas emitidas entre marzo y mayo participarán de los nuevos sorteos

¿Qué facturas participan?

Podrán participar todas las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026, lo que abre una ventana de dos meses para que los ciudadanos acumulen sus comprobantes y formen parte del sorteo.

Cómo participar paso a paso

El proceso es sencillo, pero requiere cumplir con ciertas reglas. Los interesados deberán colocar cinco facturas dentro de un sobre tamaño carta o más pequeño.

El sobre debe ser de color blanco o manila y, en su parte exterior, únicamente debe contener la información personal del participante. No se permitirán sobres de otros colores, tamaños mayores ni decoraciones como dibujos, stickers u otros elementos llamativos.

Premios por región

De acuerdo con la entidad, cada sorteo regional contará con una tómbola que repartirá un total de 25 premios, sumando 110,000 dólares por región.

La distribución será la siguiente:

5 premios de $10,000

10 premios de $5,000

10 premios de $1,000

En total, cada jornada representa una oportunidad concreta de ganar sumas importantes simplemente por solicitar facturas. Más allá del incentivo económico, esta iniciativa busca reforzar la cultura de solicitar facturas, una práctica clave para la transparencia y el fortalecimiento del sistema tributario en Panamá.