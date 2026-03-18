Buscan frenar con prisión las llamadas falsas a los sistemas de emergencia

Esta situación afecta la capacidad de respuesta en casos de emergencia y compromete la atención oportuna de casos reales.

Una propuesta legislativa que busca sancionar penalmente las llamadas falsas a los sistemas de emergencia fue prohijada hoy por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. La iniciativa establece modificaciones al Código Penal con sanciones que irían de 6 meses a cuatro años de prisión.

Se trata del proyecto de ley 303, que crearía un nuevo capítulo en el Código Penal sobre “Delitos contra los servicios públicos de emergencia”.

En los artículos propuestos se establecen sanciones para quienes impidan o dificulten la actuación de los equipos de emergencia durante un siniestro o situación de peligro, así como para quienes generen falsas alarmas o suministren información incorrecta a los sistemas de respuesta.

De acuerdo con el diputado Manuel Cheng, proponente de esta iniciativa, se busca penalizar a quienes generen información falsa o realicen llamadas que no correspondan a situaciones reales.

Según explicó Cheng, actualmente el 65% de las llamadas que reciben los servicios de emergencia son falsas. En el caso del Sume 911, indicó que en el año 2024 se registraron más de 3 millones de llamadas, de las cuales el 95% no correspondían a emergencias reales.

El diputado sostuvo que esta situación afecta la capacidad de respuesta del Estado y compromete la atención oportuna de casos reales.

Instituciones como el Sistema Único de Manejo de Emergencias (Sume 911), el SINAPROC, el Cuerpo de Bomberos y los equipos de atención prehospitalaria se ven impactados por este tipo de prácticas, y sobre todo las personas que realmente requieren de atención urgente.

“Una gran cantidad de recursos, personal y equipos se están desviando a situaciones que no son reales, mientras que las emergencias se están quedando sin atención oportuna”, manifestó Cheng al sustentar la propuesta.

La comisión acordó llevar el proyecto a discusión en primer debate.

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