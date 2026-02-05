Acuerdo entre partidos: Así buscan cambiar las reglas del juego para la libre postulación

Hoy se espera que la Comisión Nacional de Reformas Electorales continúe el debate de los artículos que impactan el voto en plancha.

Ciudad de Panamá/El ambiente en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) es tenso. Los representantes de los partidos políticos, los independientes y la sociedad civil chocan en la mesa de negociación. Dos temas los enfrentan: la recolección de firmas y la eliminación del voto en plancha para los independientes.

La estocada final llegó la semana pasada cuando, con ocho votos, los partidos políticos aprobaron una modificación al artículo 424. Esta reforma establece que los candidatos independientes no podrán optar por el voto en plancha, beneficio que los partidos sí conservarán. Esta decisión pone contra las cuerdas a los sectores independientes.

Ya antes, los partidos políticos pusieron su mirada en el proceso de recolección de firmas para los independientes al revivir la "renuncia tácita" de ciudadanos inscritos en partidos que apoyen a candidatos por libre postulación; una práctica que fue permitida en los comicios pasados.

Diferencias en la propuesta

La modificación planteada para los circuitos plurinominales ofrece tres opciones de voto para los partidos: votar por la lista completa, votar selectivamente por uno o varios candidatos de dicha lista, o votar por un solo candidato de libre postulación. Bajo este nuevo esquema, el voto independiente sería estrictamente individual, sin listas, es decir, sin el voto plancha y sin posibilidad de marcar a más de un candidato.

En contraste, el artículo vigente que se pretende modificar señala que, en circunscripciones plurinominales, los electores pueden votar por la lista completa (plancha) o selectivamente, tanto en partidos políticos como en listas de libre postulación.

Fuerzas en conflicto

La propuesta recibió el apoyo del PRD, Partido Popular, Molirena, Panameñista, Cambio Democrático, el Movimiento Otro Camino, Alianza y Realizando Metas. En contra votaron los representantes de la libre postulación, la Fiscalía Electoral, los trabajadores, la academia, las ONGs y la empresa privada.

Tras la aprobación, el líder de la Coalición Vamos, el exdiputado Juan Diego Vásquez, manifestó a TVN que, de aprobarse esta propuesta en la Asamblea Nacional, presentará una demanda de inconstitucionalidad.

Este medio consultó a varios representantes de partidos políticos, pero al cierre de esta nota ninguno respondió.

Sin embargo, fuentes allegadas a los representantes de los partidos en la CNRE indicaron a este medio que la modificación al artículo 424 fue pactada para evitar que candidatos de colectivos migren hacia la libre postulación buscando mayores beneficios.

“No es en contra de los independientes, sino para limitar a los candidatos de los partidos; quieren ser independientes, pero jugar con las reglas de los partidos”, señaló una de las fuentes.

Además, argumentaron que existe una desigualdad en la propiedad de la curul y el manejo de fondos. Según las fuentes, la curul de un diputado de partido pertenece al colectivo, mientras que la del independiente es personal y no está sujeta a la revocatoria de mandato por parte de una organización política.

Asimismo, mencionaron que los candidatos de la Coalición Vamos podrían disponer de millones de dólares en subsidio poselectoral de forma directa, mientras que en los partidos el subsidio lo administra la organización.

Por lo pronto, queda recordar que todas las modificaciones que plantee la CNRE deberán pasar por el filtro de la Asamblea Nacional para ser analizadas y, en su caso, avaladas y finalmente aprobadas, para luego ser llevadas al Ejecutivo para sanción.