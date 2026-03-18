Abuso sexual encabeza denuncias contra menores; desmantelan red de explotación en Bocas del Toro

La preocupación se intensifica ante la persistencia de redes de explotación sexual infantil.

Ciudad de Panamá/Los delitos contra la integridad sexual de menores continúan generando alarma en Panamá, donde el abuso sexual se mantiene como el hecho más denunciado ante las autoridades, según informes oficiales del Ministerio Público.

La preocupación se intensifica ante la persistencia de redes de explotación sexual infantil. Recientemente, unidades de la Policía Nacional desarticularon una organización en la provincia de Bocas del Toro, presuntamente dedicada a la pornografía infantil.

“Es algo que nosotros no podemos tolerar. Este tema es intolerable para la Policía Nacional. Hay que cuidar a los menores de edad y ayer fue un éxito. Ayer logramos poder desarticular esta banda que estaba trabajando en este sector y asimismo podemos documentar una cantidad importante de elementos que se pudieron sacar a través de las capturas”, indicó el director de la institución, Jaime Fernández.

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Pese a estos operativos, especialistas advierten que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. La abogada Edna Jaramillo señaló que el país actúa de manera reactiva frente a estos delitos.

“Estamos viendo que en 2025 se registró, y no me cabe duda de que en lo que va del año va igual, 21 niñas por día que quedan embarazadas entre 8 y 15 años. Esto es un problema gravísimo y más grave aún cuando ocurre en las comarcas”, advirtió.

Las nuevas tecnologías también han facilitado estos delitos, permitiendo a los agresores operar a través de redes sociales y videojuegos, donde se ocultan tras dispositivos electrónicos.

Durante 2025, el Ministerio Público contabilizó 6,273 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, incluyendo 55 casos de pornografía infantil y 34 por posesión de este tipo de material, cifras que reflejan la magnitud del problema y la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y protección.

Con información de Hellen Concepción