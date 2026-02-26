Cae en Arraiján presunto implicado en red internacional de abuso infantil

Durante la operación fueron decomisados equipos tecnológicos y otros indicios que serán sometidos a análisis forense como parte del proceso investigativo.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco de la Operación Internacional Córdoba, dirigida contra redes de explotación sexual infantil, la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron diligencias de allanamiento y registro en el distrito de Arraiján, que culminaron con la aprehensión de un ciudadano panameño.

El sospechoso es investigado por la presunta comisión de delitos de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas afines, en perjuicio de al menos siete víctimas menores de edad ubicadas en Argentina.

La investigación se inició en enero de 2025, luego de que las autoridades panameñas recibieran información remitida por sus homólogos argentinos, alertando sobre la posible posesión de material de abuso sexual infantil en Panamá, vinculado a dos investigaciones en curso en territorio argentino.

De acuerdo con las pesquisas, los menores eran contactados inicialmente a través de un usuario en la red social Instagram y posteriormente mediante la aplicación WhatsApp, utilizando una línea telefónica registrada en Panamá.

Durante la operación fueron decomisados equipos tecnológicos y otros indicios que serán sometidos a análisis forense como parte del proceso investigativo.

La acción fue desarrollada por unidades especializadas de ciberdelito de la DIJ, unidades de inteligencia de la DNIP, peritos de informática forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el apoyo de Homeland Security Investigations, en el marco de la cooperación internacional para combatir delitos que afectan a la niñez y adolescencia.