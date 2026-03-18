Alanje se prepara para Semana Santa con operativos de seguridad y regulaciones especiales

El despliegue contempla medidas de seguridad, organización de eventos religiosos y acciones para garantizar el bienestar de los visitantes.

Las autoridades administrativas, en conjunto con la Iglesia Católica y los estamentos de seguridad, presentaron el plan operativo que se implementará durante la Semana Santa en el distrito de Alanje, donde se espera la llegada de más de 120 mil feligreses al Santuario del Santo Cristo de Alanje.

El despliegue contempla medidas de seguridad, organización de eventos religiosos y acciones para garantizar el bienestar de los visitantes durante uno de los periodos más concurridos del año en esta zona del país.

“Con respecto a todas esas medidas de seguridad que estamos queriendo establecer, como otros años he dicho, precisamente para que todo el que venga aquí se sienta en un ambiente seguro y también saludable”, indicaron las autoridades durante el anuncio.

Como parte de las disposiciones, se aplicarán decretos alcaldicios que regularán la venta y distribución de alimentos y bebidas alcohólicas, con el objetivo de mantener el orden público y prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad de los asistentes.

Asimismo, se ejecutarán operativos reforzados por parte de los estamentos de seguridad para resguardar a los peregrinos y evitar incidentes durante las actividades religiosas programadas.

Con información de Demetrio Ábrego