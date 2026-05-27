La peleadora panameña Jocelyn Edwards repasó su historia de sacrificios y obstáculos hasta llegar a la UFC, donde hoy figura entre las mejores de su categoría. Desde sus inicios en el boxeo en Curundú hasta su salto a las artes marciales mixtas en Estados Unidos, la atleta recordó las dificultades económicas y personales que marcaron su camino. Edwards también envió un mensaje de disciplina y superación para las nuevas generaciones de deportistas panameñas.