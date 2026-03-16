Semana Santa en vivo de Pesé busca apoyo para mantener tradición de más de 70 años

El sacerdote también mencionó que actualmente se impulsa el proyecto de ley 329 en la Asamblea Nacional , el cual ya fue aprobado en tercer debate y espera la sanción presidencial.

El pueblo de Pesé, en la provincia de Herrera, se prepara para una nueva edición de su tradicional escenificación de la Pasión de Cristo, una actividad que lleva más de siete décadas realizándose y que cada año reúne a miles de visitantes. Sin embargo, los organizadores advierten que los costos para montar la puesta en escena siguen aumentando y solicitan apoyo para poder mantener la tradición.

El sacerdote Jonathan Mendoza, párroco de la Iglesia San José de Pesé, explicó que esta representación se realiza desde 1954 y actualmente cumple 72 años de historia, con la participación de actores voluntarios de la propia comunidad.

“La Semana Santa viviente de Pesé no solo impacta a la gente del pueblo o de la provincia de Herrera; con el paso de los años ha trascendido y ahora miles de personas llegan desde distintos puntos del país”, señaló el sacerdote durante una entrevista televisiva.

Las escenas principales se desarrollan la noche del Jueves Santo y la tarde del Viernes Santo, cuando las calles del distrito se transforman en un gran teatro al aire libre para representar los momentos de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

Más de 100 actores y miles de visitantes

En la escenificación participan más de 100 actores, entre niños, jóvenes y adultos, quienes ensayan durante meses para representar los distintos pasajes bíblicos.

De acuerdo con Mendoza, la actividad atrae a más de 25 mil personas cada año, lo que también genera un importante movimiento económico para el comercio local, incluyendo fondas, hoteles, transportistas y artesanos.

“El pueblo entero se convierte en un escenario. Es un evento que impacta a la familia, a los niños y a los adultos mayores”, destacó.

Costos superan los 25 mil dólares

A pesar de que los actores participan de forma voluntaria, el sacerdote explicó que la logística del evento representa un gasto significativo.

La producción requiere tarimas, iluminación, sonido, pantallas gigantes y otros equipos técnicos, lo que eleva el presupuesto de la actividad a más de 25 mil dólares.

Por ello, la parroquia ha solicitado el respaldo de la empresa privada, del gobierno y de personas de buena voluntad para mantener esta tradición. Mendoza agradeció el apoyo brindado por la ministra de Cultura Maruja Herrera, aunque señaló que todavía se necesita mayor respaldo institucional.

Buscan protección como patrimonio cultural

El sacerdote también mencionó que actualmente se impulsa el proyecto de ley 329 en la Asamblea Nacional, el cual ya fue aprobado en tercer debate y espera la sanción presidencial.

La iniciativa busca involucrar a instituciones como el Ministerio de Cultura de Panamá, la Autoridad de Turismo de Panamá y el Ministerio de Educación para fortalecer esta tradición mediante programas de formación teatral y garantizar su continuidad generacional.

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Cómo apoyar

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante donaciones a la parroquia a través de plataformas digitales como Yappy o mediante transferencias a la cuenta del Banco General, indicando que el aporte es para la Semana Santa de Pesé.

Además de contribuir con la tradición religiosa, Mendoza invitó a los panameños a visitar el distrito durante la Semana Mayor y apoyar el turismo interno.

“Vengan a Pesé, disfruten esta puesta en escena y apoyen al comercio local. Es una ruta cultural, religiosa y también económica para todo el pueblo”, expresó.