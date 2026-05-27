Clima en Panamá: Fuertes aguaceros y tormentas eléctricas impactarán varias regiones del país este miércoles

Según el informe meteorológico, durante la mañana se prevén aguaceros aislados de variada intensidad en áreas marino-costeras y zonas de tierra firme de Guna Yala y Colón, acompañados de posibles ráfagas de viento. Para horas de la tarde, el pronóstico indica lluvias dispersas de ligeras a fuertes desde Colón hasta Bocas del Toro en la vertiente Caribe, mientras que en el Pacífico se esperan condiciones más severas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) advirtió que este miércoles 27 de mayo se registrarán fuertes aguaceros y tormentas eléctricas en varias regiones del país, principalmente en sectores del Pacífico Oriental y Occidental.

Según el informe meteorológico, durante la mañana se prevén aguaceros aislados de variada intensidad en áreas marino-costeras y zonas de tierra firme de Guna Yala y Colón, acompañados de posibles ráfagas de viento. Para horas de la tarde, el pronóstico indica lluvias dispersas de ligeras a fuertes desde Colón hasta Bocas del Toro en la vertiente Caribe, mientras que en el Pacífico se esperan condiciones más severas.

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El reporte detalla que fuertes y muy fuertes aguaceros con actividad eléctrica podrían desarrollarse sobre Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, la región Metropolitana y Darién. Las autoridades también alertaron sobre la posibilidad de deslizamientos puntuales en sectores del oriente del país debido a la saturación del suelo causada por las lluvias recientes.

En provincias como Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas se pronostican aguaceros aislados y lluvias sectorizadas de variada intensidad. Durante la noche, las lluvias continuarán principalmente en zonas marítimas y costeras del Pacífico, aunque no se descartan precipitaciones moderadas en áreas montañosas y tierras altas de Chiriquí.

En cuanto a las temperaturas, el IMHPA indicó que las máximas oscilarán entre los 31°C y 35°C en gran parte del territorio nacional, mientras que en la Cordillera Central podrían alcanzar hasta los 25°C. Respecto a los vientos, se esperan flujos variables y ligeros en la región Metropolitana y el oriente del país, con posibilidad de ráfagas durante los aguaceros.

En el occidente del país, los vientos serán débiles durante la mañana y cambiarán de dirección durante la tarde, con velocidades inferiores a los 15 kilómetros por hora. Las condiciones marítimas también mantienen vigilancia. En el litoral Caribe se prevén oleajes entre 1.2 y 2.2 metros de altura, con periodos de 8 a 10 segundos, por lo que las autoridades recomendaron precaución.

En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.3 y 1 metro de altura, con periodos de 12 a 16 segundos. Además, el IMHPA informó que los índices de radiación ultravioleta UV-B se mantendrán entre moderados y altos en gran parte del país.