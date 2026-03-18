Director de la AAUD acude a la Asamblea, solicitó traslado de $7.9 millones para cubrir servicios de recolección

El director de Aseo compareció ante la Comisión de Presupuesto para solicitar un traslado de partida por 7.9 millones de dólares , destinados a cubrir servicios de recolección de basura y trabajos en el relleno sanitario de Cerro Patacón.

El director de la Autoridad de Aseo, Ovil Moreno, aseguró que el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas para este año es insuficiente para cumplir a tiempo con los pagos por los servicios de recolección de basura en la ciudad de Panamá y el manejo del relleno sanitario de Cerro Patacón.

Moreno explicó que presentó una propuesta presupuestaria de 93 millones de dólares, que incluía compromisos no contemplados en vigencias anteriores, como la operación del relleno sanitario, además del servicio de recolección. Sin embargo, indicó que se le aplicó un recorte cercano al 30%, equivalente a entre 27 y 28 millones de dólares.

“Si no me equivoco, se ajusta el monto y se me asignan $64 millones. Con ese presupuesto, la Autoridad de Aseo debe sostener la operación en la ciudad capital”, expresó.

Te puede interesar: Muere trabajadora de la AAUD que fue atropellada en Juan Díaz

Debido a esta situación, el funcionario señaló que se ha visto obligado a acudir de forma constante a la Asamblea Nacional para solicitar traslados de partida y créditos adicionales.

Por su parte, la diputada Janine Prado cuestionó la planificación, al señalar que se continúa trabajando bajo esquemas de urgencia. “Es difícil sostener que no se podía prever, desde 2024, que una adenda vencía el 31 de agosto de 2025 y que había que tomar decisiones con anticipación. Siempre se llega al límite y luego quedan cuentas pendientes”, manifestó.

Moreno respondió que deberá volver a la Asamblea para solicitar recursos que permitan cubrir los pagos pendientes desde el 1 de septiembre de 2025 hasta la fecha.

En tanto, el diputado Betserai Richards advirtió que, en ocasiones, algunas empresas continúan prestando el servicio pese a no contar con contratos vigentes. No obstante, subrayó que esto no debería depender de la buena fe, sino de un marco de seguridad jurídica que el Estado está obligado a garantizar.

El director de Aseo compareció ante la Comisión de Presupuesto para solicitar un traslado de partida por 7.9 millones de dólares, destinados a cubrir servicios de recolección de basura y trabajos en el relleno sanitario de Cerro Patacón.

Información de María De Gracia