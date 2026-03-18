Muere trabajadora de la AAUD que fue atropellada en Juan Díaz

La señora Eusebia de Suárez, trabajadora de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario que fue atropellada el pasado 5 de marzo en Juan Díaz, falleció tras permanecer dos semanas en estado delicado, luchando por su vida. La información fue confirmada por fuentes de la AAUD.

La mujer resultó gravemente herida cuando fue arrollada por un autobús de la ruta Tanara–Panamá. Luego de ser intervenida quirúrgicamente, entró en estado de coma y fue trasladada desde el Hospital Susana Jones Cano, ubicado en 24 de Diciembre, hacia el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social.

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De Suárez tenía 25 años de laborar como trabajadora de aseo.

Las autoridades de tránsito mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias del hecho, mientras la entidad reiteró el llamado a los conductores a manejar con precaución y respetar a los trabajadores que realizan labores en las vías públicas.