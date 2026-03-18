Abren más de 70 plazas para médicos especialistas nacionales y extranjeros en todo el país

El Ministerio de Salud (Minsa), en coordinación con la Caja de Seguro Social (CSS), lanzó una nueva convocatoria dirigida a médicos especialistas nacionales y extranjeros para cubrir plazas críticas en hospitales y policlínicas del sector público, ante la falta de personal en diversas regiones del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El sistema de salud público enfrenta nuevamente el reto de cubrir vacantes en especialidades médicas clave. Ante este escenario, el Ministerio de Salud, a través de su Dirección General de Salud Pública, anunció la apertura de una convocatoria para médicos especialistas interesados en laborar a tiempo completo o parcial en distintas regiones.

La iniciativa surge luego de la baja participación registrada en procesos similares realizados en octubre y diciembre de 2025, así como en enero de 2026, lo que dejó sin cubrir múltiples posiciones en hospitales y policlínicas.

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Convocatoria abierta a extranjeros

Las autoridades informaron que, en caso de no contar con suficientes postulaciones de médicos nacionales, se habilitará la recepción de solicitudes de especialistas extranjeros.

Estos profesionales deberán cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente, específicamente en las leyes que regulan el ejercicio de especialistas extranjeros en Panamá.

Más de 70 plazas disponibles

De acuerdo con la Caja de Seguro Social, se han habilitado 71 plazas distribuidas en distintas especialidades y provincias del país.

Entre las áreas con mayor demanda destacan:

Anestesiología : 9 plazas (Bocas del Toro, Colón, Chiriquí, Panamá Este, Veraguas)

: 9 plazas (Bocas del Toro, Colón, Chiriquí, Panamá Este, Veraguas) Cardiología : 7 plazas (Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Los Santos, Panamá Este, Veraguas)

: 7 plazas (Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Los Santos, Panamá Este, Veraguas) Cirugía vascular periférica: 3 plazas (Bocas del Toro, Coclé, Veraguas)

3 plazas (Bocas del Toro, Coclé, Veraguas) Endocrinología : 2 plazas (Chiriquí, Coclé)

: 2 plazas (Chiriquí, Coclé) Gastroenterología : 5 plazas (Bocas del Toro, Coclé, Colón, Herrera, Panamá Este)

: 5 plazas (Bocas del Toro, Coclé, Colón, Herrera, Panamá Este) Gineco-obstetricia : 4 plazas (Bocas del Toro, Herrera, Panamá Este)

: 4 plazas (Bocas del Toro, Herrera, Panamá Este) Hematología : 2 plazas (Coclé, Herrera)

: 2 plazas (Coclé, Herrera) Medicina crítica e intensivista: 3 plazas (Coclé, Colón, Herrera)

3 plazas (Coclé, Colón, Herrera) Medicina interna: 4 plazas (Bocas del Toro, Colón, Los Santos, Panamá Este)

4 plazas (Bocas del Toro, Colón, Los Santos, Panamá Este) Nefrología : 5 plazas (Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Veraguas)

: 5 plazas (Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Veraguas) Neumología : 1 plaza (Los Santos)

: 1 plaza (Los Santos) Neurología : 3 plazas (Coclé, Colón, Herrera)

: 3 plazas (Coclé, Colón, Herrera) Oftalmología : 7 plazas (Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Panamá Este)

: 7 plazas (Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Panamá Este) Pediatría : 7 plazas (Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Panamá Este)

: 7 plazas (Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Panamá Este) Radiología médica: 3 plazas (Bocas del Toro, Colón, Panamá Este)

3 plazas (Bocas del Toro, Colón, Panamá Este) Reumatología : 2 plazas (Chiriquí, Veraguas)

: 2 plazas (Chiriquí, Veraguas) Urología: 4 plazas (Bocas del Toro, Coclé, Colón, Panamá Este)

¿Cómo aplicar?

Los médicos nacionales interesados deberán presentar su documentación en la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, ubicada en Ciudad del Saber.

Por su parte, los médicos extranjeros deberán dirigirse a la Dirección General de Salud Pública del Minsa, en Ancón, o enviar sus documentos a través de los canales electrónicos habilitados por la institución.

La atención se realiza en horario laboral, de lunes a viernes, y las autoridades han habilitado líneas telefónicas y correos electrónicos para orientar a los postulantes. Los interesados pueden consultar detalles sobre las unidades ejecutoras y requisitos específicos en el portal oficial de la CSS.

Con información de Luis de Jesús Mendoza