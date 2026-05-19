El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por tráfico de influencias

Zapatero, que estuvo al frente del Ejecutivo de 2004 a 2011, está imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Madrid, España/El socialista José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en el primer expresidente del Gobierno español en democracia en ser imputado, al anunciar la Justicia este martes que lo investiga por tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, vinculada a capitales venezolanos.

La Audiencia Nacional, una jurisdicción con sede en Madrid, anunció que convocó al exjefe del gobierno el próximo 2 de junio para que lo interrogue el juez José Luis Calama.

El magistrado ordenó registros este martes en la oficina de Zapatero en Madrid y de otras tres empresas, una de ellas perteneciente a las hijas del exmandatario, según medios españoles.

Zapatero, que estuvo al frente del Ejecutivo de 2004 a 2011, está imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Plus Ultra recibió un préstamo de 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares) de dinero público en marzo de 2021, coincidiendo con la pandemia de covid-19.

Ese año, Plus Ultra sólo cubría rutas con Ecuador, Perú y Venezuela, con cuatro Airbus A-340.

Sin embargo, la compañía se benefició de este préstamo de emergencia otorgado por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez gracias a un fondo especial de 10.000 millones de euros destinado al rescate de empresas "estratégicas" en dificultades por la pandemia.

Según el diario El País, que cita fuentes próximas a la investigación, las pesquisas se centran en una empresa de consultoría de un allegado de Zapatero, que habría actuado como intermediario financiero para pagar comisiones ocultas.

El rescate de Plus Ultra causó controversia en España y recibió críticas de la oposición de derecha, que incidió en los vínculos de la empresa con Venezuela.

El ministro español de Transportes de aquel entonces, José Luis Ábalos, se había reunido en Madrid en enero de 2020 con la número 2 del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, actualmente al frente del gobierno en el país sudamericano, pese a que ella tenía prohibida la entrada en la Unión Europea.

Nuevo golpe

Actualmente, Ábalos se encuentra en prisión, investigado por corrupción y a la espera de veredicto en un juicio por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia celebrado el mes pasado. La noticia de la imputación de Zapatero levantó críticas del Partido Popular (PP, derecha), que volvió a señalar al actual presidente del Gobierno.

"Zapatero es la musa del 'sanchismo' (como se refieren al Gobierno de Pedro Sánchez, ndlr) y esa musa está imputada por la Audiencia Nacional", lanzó el PP en unas declaraciones enviadas a la prensa.

"El principio que vincula a los dos últimos presidentes del Gobierno de España" socialistas "es la corrupción", agregó.

La noticia de las actuaciones judiciales contra Zapatero llega dos días después de que el Partido Socialista encajara una nueva derrota electoral en unas elecciones regionales, esta vez en Andalucía, la región más poblada de España, donde la derecha se impuso aunque no logró conservar su mayoría absoluta.

Además de su exmano derecha y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, varios miembros del entorno de Sánchez están siendo objeto de investigaciones judiciales, entre ellos su hermano David, quien será juzgado próximamente por tráfico de influencias, y su esposa, Begoña Gómez.

Hasta ahora, ningún presidente del Gobierno ni expresidente había sido procesado en España, aunque casi todos ellos desde el fin de la dictadura -como Sánchez, el también socialista Felipe González y los conservadores Mariano Rajoy y José María Aznar - fueron citados a declarar en investigaciones o juicios, en calidad de testigos.