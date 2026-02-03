Juan Diego Vásquez estaría listo para demandar norma que elimina listas de libre postulación en circuitos plurinominales

El exdiputado advirtió que “no es un ataque a Vamos, es un ataque a todas aquellas personas que no están inscritas en partidos políticos”.

Ciudad de Panamá/Luego de que el pasado jueves 29 de enero la Comisión Nacional de Reformas Electorales aprobara una propuesta impulsada por los partidos políticos sobre el sistema de votación en circuitos plurinominales, el exdiputado y presidente de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, reaccionó y aseguró que se trata de una norma que busca obligarlos a formar un partido político para participar en las elecciones generales, coartando así el derecho del libre voto al elector y de los ciudadanos que no militan en partidos políticos.

Y es que la iniciativa aprobada en la sesión del jueves 29 de enero con ocho votos a favor y seis en contra, busca que en "las elecciones se pueda escoger un voto en los partidos políticos o la totalidad de los que conforman la casilla de los partidos políticos", según explicó el exdiputado Ricardo Torres, representante del Partido Revolucionario Democrático.

La propuesta en cuestión busca que se "elimine también la lista de los de libre postulación y cada miembro de libre postulación va a tener una casilla en los circuitos plurinominales. También prevalece el voto plancha en los partidos políticos", según lo explicado en la sesión.

“No es un ataque a Vamos, es un ataque a todas aquellas personas que no están inscritas en partidos políticos”, afirmó, al advertir que miles de panameños quedan en desventaja bajo las nuevas reglas del juego electoral.

El dirigente señaló que estas reformas reducen las oportunidades para liderazgos emergentes y para ciudadanos que, sin pertenecer a estructuras partidarias, aspiran a participar en política. En ese sentido, recordó que su propio ingreso a la Asamblea Nacional fue posible gracias a un sistema que permitió mayor apertura electoral.

Vásquez indicó que la coalición Vamos se encuentra evaluando los escenarios que se abren tras estas reformas, incluyendo la posibilidad de transformarse en partido político, aunque aclaró que no se trata de una decisión tomada. Explicó que primero deben analizar el contenido final del proyecto y su eventual paso por la Asamblea Nacional.

“Lo que quieren es amarrarnos de manos y básicamente decirnos que si ustedes quieren seguir trabajando en política y proponiendo al país (...) ideas de desarrollo que impacten a todo el país y no solamente a un grupito como ocurre hoy, pues nos van a querer obligar a ser un partido porque de lo contrario no vamos a poder participar como lo hemos venido haciendo hasta ahora”, expresó, al tiempo que reiteró que el foco del debate debe estar en el derecho ciudadano a elegir libremente.

El exdiputado también adelantó que, de aprobarse las reformas en la Asamblea, la coalición presentará una demanda de inconstitucionalidad, al considerar que varias disposiciones vulneran principios fundamentales de la democracia panameña.

“Vamos a tener la demanda lista para presentarla, porque la democracia pide reglas del juego justas para todos los participantes”, advirtió.

Al ser consultado sobre si en las próximas elecciones participaría nuevamente como candidato a diputado, afirmó que su visión va más allá.

"Estoy determinado a servirle al país; creo que los cinco años que trabajé como diputado pude hacer mucho por San Miguelito y por Panamá y quiero hacer mucho más. Yo, si me preguntas a mí, que soy honesto, yo quisiera ser presidente, dirigir una propuesta, una visión de país acompañado por los panameños de todos lados, partidos, independientes, de Chiriquí, de Bocas, hasta Darién, en todo el país y que tengamos una visión de desarrollo, pero lamentablemente la Constitución sabemos que no me lo permite. Eso me va a llevar a tomar una decisión que probablemente me lleve a buscar una vez más volver a la Asamblea Nacional", indicó.

Justicia, puertos y ejercicio de la abogacía

En cuanto a otros asuntos de interés nacional, Vásquez se refirió al fallo que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports, insistiendo en la necesidad de rendición de cuentas y en revisar si estas concesiones realmente generan beneficios económicos y sociales para el país, especialmente para provincias como Colón.

También opinó sobre la estrategia anunciada por el Ejecutivo para avanzar hacia una nueva licitación de los puertos, señalando que cualquier plan transitorio debe ser breve, transparente y construido con consenso nacional, evitando que estos activos estratégicos queden nuevamente “en negocio para unos cuantos”.

Respecto a la reciente resolución que permite a los diputados ejercer como abogados, Vásquez calificó la medida como “gravísima”, al considerar que genera privilegios indebidos y conflictos de interés. A su juicio, con las condiciones actuales de la Asamblea, no existe justificación para mantener esa práctica.

Sobre las medidas cautelares otorgadas en casos vinculados a narcotráfico y blanqueo de capitales, el dirigente manifestó preocupación por el mensaje que se envía a la ciudadanía, aunque aclaró que no se alegra del mal ajeno y que toda persona tiene derecho a enfrentar sus procesos conforme a la ley.