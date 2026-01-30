Hong Kong rechaza fallo judicial de Panamá que anula concesión de puertos

Esta vista aérea muestra el puerto de Balboa en la entrada del Pacífico del canal de Panamá.
Esta vista aérea muestra el puerto de Balboa en la entrada del Pacífico del canal de Panamá. / AFP
AFP
30 de enero 2026 - 06:47

Hong Kong, China/El gobierno de Hong Kong rechazó "firmemente" este viernes el fallo del máximo tribunal de Panamá que anuló la concesión que permitía a la compañía hongkonesa CK Hutchison operar dos puertos en el estratégico Canal de Panamá.

"Rechazamos y desaprobamos firmemente este fallo", indicó el comunicado, denunciando que "cualquier gobierno extranjero use medios coercitivos, represivos u otros métodos" para interferir en las relaciones comerciales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado con recuperar el Canal que, según él, está controlado por Pekín.

Información en desarrollo.

