Cuba inicia proceso de excarcelación de presos anunciado por el gobierno

El gobierno de Miguel Díaz-Canel anunció la noche del jueves la liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de "buena voluntad" hacia el Vaticano.

Las primeras liberaciones de presos tuvieron lugar este viernes en Cuba, un día después de que el gobierno comunista anunciara la excarcelación anticipada de 51 presos como muestra de "buena voluntad" hacia el Vaticano, informó la organización de defensa de derechos humanos Justicia 11J.

Esta oenegé indicó en X que pudo "verificar la liberación" de dos personas que participaron en las históricas manifestaciones antigubernamentales que sacudieron la isla el 11 de julio de 2021. Habían sido condenadas a 13 y 14 años de prisión.

AFP asistió a la llegada de Adael Leyva Díaz, de 29 años y quien cumplía una condena de 13 años de prisión, y de Ronald García Sánchez, de 33 años, que purgaba una pena de cárcel de 14, a sus casas, ubicadas en la misma cuadra en el municipio de Arroyo Naranjo, al sur de la capital.

Leyva Díaz, que llegó en un triciclo eléctrico, fue recibido en plena calle por sus familiares. Tan pronto descendió del vehículo abrazó y cargó a su hijo, según constató la AFP.

El gobierno de Miguel Díaz-Canel anunció la noche del jueves la liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de "buena voluntad" hacia el Vaticano, mediador histórico entre La Habana y Washington.

Al amanecer de este viernes, Díaz-Canel confirmó que La Habana mantiene conversaciones con Estados Unidos destinadas "a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales".

El presidente Donald Trump, quien ha hecho declaraciones cada vez más agresivas contra Cuba, afirmó a mediados de enero que estaba adelantando negociaciones con altos funcionarios de la isla. La Habana había negado previamente cualquier contacto de este tipo.

Según la oenegé 11J, desde las manifestaciones del 11 de julio de 2021 cuando miles de personas salieron a las calles con gritos de "libertad" y "abajo la dictadura", en el país había hasta este viernes al menos 760 presos por razones políticas", incluidos 358 participantes en esas históricas protestas de 2021.

La Iglesia católica ha actuado por décadas como mediadora y canal de diálogo entre Cuba y Estados Unidos y tuvo un papel clave en el deshielo de relaciones diplomáticas entre los dos países en 2015, durante el segundo mandato de Barack Obama (2013-2017)