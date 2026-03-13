El petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares

Irán ha respondido a la ofensiva de Estados Unidos e Israel bloqueando el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Los precios del barril de petróleo Brent cerraron este viernes por encima de los 100 dólares, con las bolsas a la baja tras días de alta volatilidad por la guerra en Medio Oriente.

Irán ha respondido a la ofensiva de Estados Unidos e Israel bloqueando el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, y ha atacado infraestructura energética en el golfo Pérsico.

Eso tensionó los precios del petróleo que, a pesar de una liberación récord de reservas estratégicas, superó el jueves el umbral de los 100 dólares al cierre.

Sin embargo, el anuncio de Estados Unidos de flexibilizar en parte las sanciones al petróleo ruso parece haber frenado por ahora el encarecimiento del crudo y, consecuentemente, el descalabro en las bolsas.

Al cierre, el barril del Brent del mar del Norte, referente del mercado europeo, tenía un precio de 103,14 dólares, es decir, un incremento de más del 42% en el período y del 11% en la semana.

Su equivalente estadounidense, el barril de WTI, aumentó más de un 47% desde el inicio del conflicto hasta 98,71 dólares.

Sin embargo, los niveles están por debajo de lo que se vio el lunes al inicio de la jornada en Asia, cuando cuando rozaron el umbral de los 120 dólares.

"Los mercados siguen dominados por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz y las variaciones de los precios del petróleo", afirmaron los analistas de Natixis.

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja este viernes, en medio de temores de que la subida del petróleo reavive la inflación.

El Dow Jones Industrial Average cayó un 0,26%, el tecnológico Nasdaq 0,93% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,61%.

En Europa, las principales bolsas cerraron en rojo, afectadas por la continuación de la guerra. París bajó 0,91%, Londres retrocedió 0,43%, Madrid cedió un 0,47%, Milán el 0,31% y Fráncfort 0,60% este viernes.

Unas horas antes, la mayoría de bolsas asiáticas cerraron con pérdidas superiores al 1%.

"Problema para los inversores"

Con los países del golfo Pérsico recortando la producción y los petroleros atrapados en esa zona, los precios de referencia del oro negro han subido entre un 40% y un 50% desde el inicio del conflicto.

El estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado, y el nuevo guía supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, aseguró el jueves que Irán seguirá usando esa "carta".

"La estrategia iraní de desorganizar el mercado energético se confirma, con el cierre de facto del estrecho de Ormuz desde hace dos semanas y el ataque a petroleros en el golfo Pérsico y a puertos omaníes más allá del estrecho", valoró Xavier Chapard, estratega de LBPAM.

"Por el momento, no hay a la vista un final al conflicto, y ese es el problema para los inversores", dijo a la AFP Adam Sarhan, de la firma 50 Park Investments.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha advertido de que la guerra en Oriente Medio podría provocar "la mayor interrupción del suministro" en la historia del sector.

En un reporte del jueves, la AIE señaló que la producción en los países del Golfo se ha reducido en un 30%, equivalente a 10 millones de barriles por día.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en las redes sociales que derrotar al "imperio del mal" de Irán era más importante que los precios del crudo.

A 13 de marzo, la AFP había registrado al menos 33 ataques contra infraestructuras energéticas en Oriente Medio.