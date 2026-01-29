Comisión de Reformas Electorales: gana propuesta de partidos políticos sobre circuitos plurinominales

La propuesta de los partidos políticos mantiene el voto plancha por partido y elimina las listas colectivas de libre postulación.

Ciudad de Panamá/La Comisión Nacional de Reformas Electorales aprobó este jueves 29 de enero la propuesta presentada por los partidos políticos sobre el sistema de votación en circuitos plurinominales, tras un acalorado debate que dividió opiniones entre los miembros de la comisión.

La votación finalizó con ocho votos a favor y seis en contra, imponiéndose la iniciativa de los partidos políticos sobre las propuestas alternativas presentadas por el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral.

El magistrado Luis Guerra, del Tribunal Electoral, lamentó el resultado de la votación.

"Se perdió la gran oportunidad de que en los circuitos plurinominales los ciudadanos pudiesen elegir a quienes realmente ellos quisieran, no importa bajo qué bandera estuviera amparado el candidato", expresó Guerra.

"Se le quería dar la oportunidad al ciudadano que en los plurinominales votara por quien él quisiera. Si hay un circuito plurinominal de cuatro curules, que pusiera su gancho en cuatro casillas diferentes o de libre postulado, como él quisiera votar, porque eso es lo que significa la pluralidad del voto", añadió.

El magistrado Guerra criticó que el sistema aprobado "encasilla al ciudadano en una fórmula de un partido, que es la única manera que actualmente puede votar de manera plural, pero amarrado a una casilla de un partido político".

Propuesta ganadora

El exdiputado Ricardo Torres, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), explicó la propuesta presentada por los partidos:

"La presentación que hicimos nosotros como vocero de los partidos políticos, el PRD, es simple y le va a permitir que en las elecciones se pueda escoger un voto en los partidos políticos o la totalidad de los que conforman la casilla de los partidos políticos", indicó Torres.

"Se elimina también la lista de los de libre postulación y cada miembro de libre postulación va a tener una casilla en los circuitos plurinominales. También prevalece el voto plancha en los partidos políticos", detalló.

Críticas

El diputado Jorge Bloise, de Vamos, calificó la propuesta como "un atentado al derecho ciudadano" y advirtió sobre su posible inconstitucionalidad: "Es abiertamente inconstitucional, es violatorio de la ley. La ley hoy día, artículo 382 del Código Electoral, te permite las listas de libre postulación", señaló Bloise.

"Lo que han traído es una propuesta para modificar la ley para que ellos tengan ventaja. Es querer ganar antes de las elecciones. Vámonos a las elecciones con condiciones justas para todos", agregó el legislador.

Bloise mencionó que en circuitos como San Miguelito, donde se eligen siete diputados, los partidos políticos podrían postular siete candidatos bajo una misma fórmula, mientras que las listas de libre postulación enfrentarían restricciones desiguales.

La propuesta aprobada por la Comisión de Reformas Electorales debe ser ratificada por la Asamblea Nacional.

Las reformas electorales son cruciales para definir las reglas de las elecciones generales de 2029.

