Sector tecnológico y financiero analiza cómo medir el riesgo cibernético

Durante el intercambio, los especialistas coincidieron en que las juntas directivas y los comités ejecutivos participan cada vez más en las discusiones sobre riesgos tecnológicos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Representantes de los sectores tecnológico, financiero y de ciberseguridad participaron en la sesión estratégica “Riesgo Tecnológico y Ciberseguridad: Cuantificando el riesgo digital para decisiones de negocio”, un encuentro en el que se abordó la creciente necesidad de medir el impacto económico de las amenazas digitales en las empresas.

La jornada fue organizada por la empresa Sisap en alianza con la Embajada de los Estados Unidos en Panamá y reunió a expertos que intercambiaron experiencias y buenas prácticas sobre el uso de herramientas analíticas para traducir la exposición digital de las organizaciones en escenarios financieros.

El encuentro contó con la participación de la viceministra de Comercio Exterior de Panamá, Astrid Ábrego; el consejero comercial de la embajada estadounidense, Timothy Cannon; y el gerente de Sisap Panamá, Carlos Herrera Cruz, quienes siguieron de cerca las discusiones sobre el impacto que los riesgos digitales pueden tener en la actividad económica.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la presentación de herramientas diseñadas para traducir el riesgo cibernético en métricas financieras comprensibles para la alta dirección. Entre ellas se destacó el Servicio de Asesoría en Riesgo Cibernético de Sisap, impulsado por la plataforma X-Analytics, que permite modelar posibles escenarios de ciberataques y estimar su impacto económico.

Según explicaron los organizadores, este tipo de análisis permite a las organizaciones comparar el costo potencial de un incidente con la inversión necesaria para reducir su exposición, lo que facilita priorizar medidas de protección y alinear las estrategias de seguridad con los objetivos del negocio.

El director de Alianzas Globales de X-Analytics, Cristian Frazzini, explicó que la plataforma —que cuenta con ocho patentes y utiliza inteligencia artificial— permite traducir información técnica en indicadores financieros comprensibles para la alta dirección. Bajo este enfoque, la ciberseguridad deja de verse únicamente como un gasto tecnológico y pasa a formar parte de la gestión estratégica del riesgo empresarial.

Esa visión fue respaldada por el CEO de Sisap, Mauricio Nanne, quien señaló que, a medida que las organizaciones trasladan más procesos a infraestructuras digitales conectadas a internet, el nivel de exposición a riesgos aumenta de forma inevitable. En ese escenario, indicó que cuantificar el riesgo permite comprender su dimensión real y tomar decisiones más informadas sobre la asignación de recursos y las inversiones en seguridad.

El encuentro incluyó además un panel con especialistas del sector financiero, integrado por Alejandro González, Xavier Carrera y Juan José Chang. El panel fue moderado por Estuardo Alegría.

Durante el intercambio, los especialistas coincidieron en que las juntas directivas y los comités ejecutivos participan cada vez más en las discusiones sobre riesgos tecnológicos. En ese contexto, destacaron la importancia de contar con métricas que traduzcan la exposición digital en impacto económico, lo que permite integrar la ciberseguridad dentro de la planificación estratégica de las organizaciones.

La sesión concluyó con una idea compartida entre los participantes: comprender el ciber-riesgo en términos económicos permite a las empresas justificar y optimizar sus presupuestos de seguridad. En un entorno donde cada vez más operaciones dependen de plataformas digitales, medir ese riesgo comienza a convertirse en un elemento clave en la toma de decisiones empresariales.