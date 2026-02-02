Detención domiciliaria para Abraham Rico Pineda: Tribunal de Apelaciones reemplaza medida cautelar

Ciudad de Panamá/Luego de varios intentos por parte de la defensa de Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, este lunes 2 de febrero se le reemplazó la medida cautelar durante una audiencia celebrada en el Tribunal de Apelaciones.

Tras permanecer 17 meses bajo detención provisional en un centro penitenciario, Rico Pineda recibió la medida de detención domiciliaria, según confirmó a TVN Noticias su abogado defensor, el licenciado Víctor Orobio. El imputado es investigado por el delito de blanqueo de capitales.

Durante la jornada, el abogado de la defensa se refirió a la audiencia realizada este lunes, en la que se solicitó la revisión de la medida cautelar impuesta previamente.

El abogado Víctor Orobio explicó que el equipo de defensa agendó la audiencia con base en el artículo 240 del Código Procesal Penal, el cual establece la posibilidad de revisar las medidas cautelares cuando las circunstancias varían a favor de la persona detenida, permitiendo así solicitar una modificación de dichas medidas.

Orobio detalló que la audiencia de revisión fue inicialmente negada en primera instancia; sin embargo, en la audiencia de apelación, los magistrados del Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá acogieron los argumentos de la defensa. Esta decisión permitió que su representado fuera beneficiado con la medida cautelar de arresto domiciliario, en sustitución de la detención provisional que cumplía en un centro penal del país.

Como resultado de esta decisión, Abraham Rico Pineda deberá permanecer bajo detención domiciliaria, mientras continúan las investigaciones por parte del Ministerio Público, que en audiencias previas presentó elementos relacionados con escuchas telefónicas, interceptaciones de comunicaciones, cuentas vinculadas a empresas de Rico Pineda y presuntos intercambios de dinero ocurridos en las inmediaciones de dichas empresas.

Con información de Meredith Serracín.