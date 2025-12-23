Rico Pineda seguirá detenido, niegan por tercera ocasión cambio de medida cautelar

Rico Pineda, quien fue detenido hace un año durante la Operación Jericó, enfrenta cargos por el delito de blanqueo de capitales y permanece recluido en el centro penitenciario El Renacer.

Panamá/Un juzgado de garantías negó por tercera ocasión el cambio de medida cautelar a Abraham Rico Pineda, hijo del diputado de San Miguelito y miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda.

Rico Pineda, quien fue detenido el 20 de agosto de 2024, tras la Operación Jericó, enfrenta cargos por el delito de blanqueo de capitales y permanece recluido en el centro penitenciario El Renacer, luego de que el juez de garantías rechazara la solicitud de aplicar medidas menos severas, como el arresto domiciliario.

La investigación que desencadenó la Operación Jericó, que inició el 30 de junio de 2023, es considerada una de las más complejas en materia de crimen organizado en Panamá. El Ministerio Público señala a Rico Pineda como una de las figuras dentro de la red investigada, presuntamente vinculado a empresas que habrían sido utilizadas para canalizar fondos ilícitos provenientes del narcotráfico, entre ellas Servicios Múltiples Rama.

De acuerdo con los registros judiciales, en abril y en julio pasado solicitó un cambio de medida cautelar, las cuales también fueron rechazadas.

El Ministerio Público ha destacado que la red desmantelada no solo tenía alcance transnacional, sino que presuntamente mantenía vínculos con sectores del poder político, empresarial y de seguridad. Las autoridades consideran que el caso Jericó evidencia una estructura criminal con características propias del país, que operaba con un alto grado de sofisticación.