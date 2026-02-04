Asamblea Nacional: Comisión de Credenciales sigue con el debate de las modificaciones al reglamento interno

Ciudad de Panamá/La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional concluyó la votación de los dos primeros bloques de modificaciones al Reglamento Interno, logrando consensos significativos en temas de transparencia y operatividad legislativa.

Durante la jornada de este miércoles, los comisionados aprobaron ajustes clave que redefinieron la estructura de las comisiones permanentes, las cuales se mantendrán en un total de 15, pero con una reorganización temática que ahora integra formalmente áreas estratégicas como tecnología y turismo dentro de sus competencias.

Uno de los avances más destacados en este segundo bloque de reformas fue la aprobación de una propuesta presentada por el diputado José Luis Varela, la cual elimina definitivamente el carácter reservado de las sesiones en la Comisión de Presupuesto. Con esta modificación, las discusiones sobre el manejo de los fondos públicos pasarán a ser de carácter público, atendiendo a un histórico reclamo ciudadano de mayor transparencia en dicha instancia.

Asimismo, se aprobó dotar de un carácter vinculante a las comisiones de investigación que se conformen en el Legislativo, fortaleciendo así la facultad fiscalizadora de la Asamblea ante posibles irregularidades en la administración pública.

La productividad de los directivos también fue puesta bajo la lupa en las modificaciones aprobadas. A partir de ahora, se establece una métrica de rendimiento obligatoria: los presidentes de comisiones deben garantizar un mínimo de una reunión semanal y cuatro mensuales. Aquellos que no cumplan con este nivel de actividad quedarán inhabilitados para ser reelegidos en el cargo durante el periodo siguiente, una medida que busca dinamizar el trabajo de las distintas comisiones y evitar el estancamiento de proyectos de ley.

Pese a los avances, la expectativa se centra ahora en el inicio del tercer bloque de reformas, que abordará el polémico artículo 86 relacionado con el ausentismo parlamentario.

La presidenta de la Comisión de Credenciales, la diputada Dana Castañeda, confirmó que el debate se retomará el próximo martes y miércoles bajo la figura de sesión permanente.

Castañeda enfatizó que el objetivo primordial es que los diputados cumplan con su rol constitucional en el pleno y adelantó que existen propuestas para descontar un día de salario a aquellos que se ausenten sin la debida licencia o justificación.

La diputada advirtió que la falta de quórum por inasistencia no solo afecta la productividad, sino que constituye una violación a los deberes constitucionales del cargo.

Con la votación de los bloques tres y cuatro pendiente para la próxima semana, la Comisión de Credenciales espera completar el proceso de reforma integral al reglamento.

Con información de Meredith Serracín