Asamblea aprueba programa de pasantías para jóvenes de 18 a 25 años

Ciudad de Panamá/El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate, con 47 votos a favor, el Proyecto de Ley No. 342, que crea el Programa de Pasantías dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años, con el objetivo de facilitar su primera experiencia laboral y contribuir a la reducción del desempleo juvenil en Panamá.

La iniciativa, aprobada previamente por el Consejo de Gabinete, fue presentada por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, quien destacó que el gobierno del presidente José Raúl Mulino mantiene un firme compromiso con la atención de la problemática del desempleo juvenil.

Según explicó la titular de la cartera laboral, el programa permitirá a los jóvenes panameños poner en práctica sus talentos, destrezas y conocimientos, al tiempo que se integran al entorno productivo bajo condiciones seguras y formativas.

El programa está diseñado para jóvenes con formación media, universitaria, vocacional o técnica, y contempla pasantías en empresas privadas y organizaciones no gubernamentales, con una duración máxima de un año. La participación será voluntaria, no generará relación laboral formal, ni incluirá incentivos fiscales, y no representará un gasto para el Estado.

De acuerdo con el proyecto, cada pasante recibirá una asignación mensual de $450 dólares, además de una póliza de riesgo privada. Las empresas podrán incorporar pasantes según su capacidad operativa, sin que esto implique la sustitución de puestos laborales existentes. El programa tendrá una vigencia de tres años, con posibilidad de prórroga.

“El Programa de Pasantías busca abrir las puertas del mercado laboral a nuestros jóvenes, un sector con enorme potencial, energía y talento. Este proyecto responde a una necesidad real de miles de panameños que buscan su primera experiencia laboral y representa una oportunidad concreta para iniciar su trayectoria profesional en condiciones adecuadas”, afirmó la ministra Muñoz de Cedeño.

Con la aprobación de esta ley, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de generar oportunidades de empleo, fortalecer la formación del talento joven y promover la inclusión efectiva de nuevos profesionales en el desarrollo económico y social del país, estrechando el vínculo entre la educación y el mundo laboral.

La iniciativa entrará en vigencia una vez sea sancionada por el presidente de la República y publicada en la Gaceta Oficial.