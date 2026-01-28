Aprueban en primer debate reformas para transparentar la administración de peajes de los corredores

El proyecto establece una segmentación clara del uso de los ingresos, los cuales deberán destinarse específicamente a la reparación y mantenimiento de las vías, así como al pago de la deuda.

Ciudad de Panamá/Con el objetivo de fortalecer la transparencia en la administración de los peajes de los corredores viales del país, la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Eduardo Gaitán, aprobó y modificó en primer debate el proyecto de ley 477, que reforma la Ley 76 de 15 de noviembre de 2010, mediante la cual se crea la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y se dictan otras disposiciones.

La iniciativa, presentada por la diputada Alexandra Brenes, busca eliminar privilegios otorgados a directores y subdirectores de la entidad, quienes actualmente pueden transitar de forma gratuita por los corredores mediante resoluciones administrativas.

“Con esta normativa se pretende cortar esos privilegios que permiten a ciertos funcionarios pasar gratis por los corredores”, señaló Brenes durante la discusión del proyecto.

La diputada también destacó que la propuesta introduce mayores controles de transparencia en la gestión de ENA, especialmente en lo relacionado con la publicación de contratos, adendas y otros documentos administrativos. Además, el proyecto establece una segmentación clara del uso de los ingresos, los cuales deberán destinarse específicamente a la reparación y mantenimiento de las vías, así como al pago de la deuda.

“Este proyecto también incorpora mayor transparencia en las publicaciones, las adendas y los contratos, y define de manera adecuada el uso de los recursos”, sostuvo Brenes.

Durante la misma sesión, la Comisión de Economía y Finanzas aprobó en primer debate el proyecto de ley 319, que reforma el artículo 77 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, de la Contraloría General de la República, modificada previamente por la Ley 351 del 22 de diciembre de 2022.

Esta iniciativa establece que la Contraloría improbará toda orden de pago contra el Tesoro Público y los actos administrativos que afecten el patrimonio del Estado, siempre que existan razones de orden legal o económico que justifiquen dicha decisión.

Así mismo, la comisión prohijó varios anteproyectos de ley, entre ellos el que dicta la Ley Marco del Presupuesto General del Estado, el cual establece reglas para su formulación, ejecución y control, racionaliza los compromisos legales de gasto y dicta otras disposiciones.

También fueron acogidos anteproyectos que modifican y adicionan disposiciones al artículo 1057-V del Código Fiscal, el que reforma el artículo 61 del Decreto Ley 2 de 10 de febrero de 1998; y el que adopta la Ley de Integridad y Prevención de la Corrupción en la Hacienda Pública, que incluye disposiciones relacionadas con los procesos de contratación pública.