Pleno de la Asamblea aprueba permitir que diputados ejerzan como abogados y reaviva debate por conflicto de interés

La discusión se centra en los posibles riesgos de que diputados litiguen casos que puedan tener relación con el Estado o con la legislación que ellos mismos impulsan, mientras otros defienden que se trata de un derecho profesional que no debe ser restringido.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de este lunes 26 de enero una propuesta que permite a los diputados ejercer la abogacía mientras ocupan el cargo, una decisión que ha generado críticas por posibles conflictos de interés y cuestionamientos sobre la ética pública.

Para la diputada de la bancada Vamos, Janine Prado, la medida representa un retroceso en materia de transparencia, al considerar que el ejercicio profesional de los diputados podría favorecer intereses privados.

“El conflicto de interés no empieza cuando se prueba un abuso, sino cuando el cargo puede favorecer intereses particulares”, expresó en redes sociales.

La decisión también ha generado controversia por el cambio de postura de algunos diputados, entre ellos Ernesto Cedeño, quien anteriormente se había manifestado en contra de permitir que los parlamentarios ejerzan la abogacía, pero que ahora respaldó la iniciativa.

Mientras que Neftalí Zamora señaló: "Lamentablemente, la Asamblea dio un paso atrás al aprobar, por mayoría, una resolución que permite a los diputados ejercer la abogacía mientras desempeñan su mandato. Esta resolución contó con mi voto en contra".

En 2025, una propuesta similar había sido rechazada con 51 votos en contra y 14 a favor, sin embargo, en esta ocasión la correlación de fuerzas cambió y permitió su aprobación en el Pleno.

La iniciativa deberá seguir su trámite legislativo y podría ser objeto de debate público y jurídico en los próximos días.