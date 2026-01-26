Fiscalía solicita aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo por presunto enriquecimiento injustificado

Carrizo Jaén se desempeñó como vicepresidente de la República durante la administración 2019-2024 y fue candidato presidencial del PRD en las elecciones generales de 2024.

La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público solicitó la aprehensión y conducción del exvicepresidente de la República y excandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Gabriel “Gaby” Carrizo Jaén, en el marco de una investigación por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

De acuerdo con un oficio fechado el 26 de enero de 2026, emitido por la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio, la solicitud se realiza dentro de la Noticia Criminal 202600005907 y ordena hacer efectiva la Resolución No. 01-2026 del 23 de enero de 2026.

El documento, dirigido al director de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), comisionado César Pitti, dispone la aprehensión y conducción de Carrizo Jaén, así como su ingreso al sistema de verificación ciudadana.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre los hechos investigados ni el alcance del presunto enriquecimiento injustificado. El Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer el caso, mientras se espera la reacción del exfuncionario y del PRD.

Carrizo Jaén se desempeñó como vicepresidente de la República durante la administración 2019-2024 y fue candidato presidencial del PRD en las elecciones generales de 2024.