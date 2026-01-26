Aprehenden a presidenta de la Cámara de Comercio de Colón por delito contra el orden económico

Tras su aprehensión, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes, conforme al debido proceso.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Colón, María Eugenia Ramos Ramos, fue aprehendida este martes por unidades de la Policía Nacional, tras hacerse efectivo un oficio de aprehensión y conducción emitido por la Fiscalía Contra la Seguridad Colectiva y el Orden Económico.

De acuerdo con fuentes de la Policía Nacional, la diligencia se realizó en calle 2, predios de la DIJ, en la ciudad de Colón, en cumplimiento del oficio N.° 97, fechado el 21 de enero de 2026.

De acuerdo con la información oficial, Ramos Ramos, es requerida por presuntamente cometer el delito contra el orden económico, específicamente por emisión de cheque sin fondos.

