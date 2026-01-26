Joven que presuntamente agredió a su madre es hallado fortuitamente en el río David; una crecida lo arrastró
De acuerdo con información oficial, el rescatado sería el joven que el pasado sábado 24 de enero presuntamente agredió a su madre en el sector de Las Perlas, distrito de David, y que posteriormente habría huido hacia el cauce del río.
Chiriquí/Durante las labores de búsqueda de un adulto mayor reportado como desaparecido en el río David, personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) localizó a un joven con evidentes signos de deshidratación y múltiples golpes en su cuerpo.
De acuerdo con información oficial, el rescatado sería el joven que el pasado sábado 24 de enero presuntamente agredió a su madre en el sector de Las Perlas, distrito de David, y que posteriormente habría huido hacia el cauce del río. Se pudo conocer que el joven manifestó al personal de rescate que una cabeza de agua lo habría arrastrado hasta el sitio donde fue encontrado.
Te podría interesar: Nuevo grupo de diputados panameños realizará viaje a Taiwán
La entidad indicó que la búsqueda del adulto mayor desaparecido se mantiene activa y aclaró que el hallazgo del joven se produjo de manera fortuita, sin relación directa con el objetivo principal del operativo.
El rescate se prolongó por más de una hora, tras lo cual el joven recibió atención inicial en el lugar y fue trasladado en un vehículo oficial hasta una ambulancia, para posteriormente ser llevado a un centro hospitalario bajo custodia de la Policía Nacional.
Las autoridades confirmaron que esta persona mantiene un oficio de captura vigente, por lo que, una vez sea estabilizado, será puesto a disposición del Ministerio Público, a fin de que se realicen los trámites legales correspondientes.
Con información de Ivan Saldaña