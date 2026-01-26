Chiriquí: Madre hospitalizada con quemaduras tras ser agredida por su hijo

Chiriquí/Una mujer se encuentra hospitalizada en condición estable tras sufrir quemaduras en el 20% de su cuerpo en un violento ataque presuntamente perpetrado por su propio hijo, según informó el Ministerio de la Mujer en un comunicado oficial.

El hecho, registrado en la provincia de Chiriquí, es un delito de tentativa de femicidio, destacando la gravedad del caso por tratarse de violencia intrafamiliar. La víctima recibe atención médica en el Hospital Regional Rafael Hernández mientras las autoridades investigan los hechos.

El Ministerio de la Mujer confirmó que el presunto agresor es el hijo de la víctima, un hecho que ha movilizado de inmediato al Centro de Atención Integral (CAI) de Chiriquí. El equipo interdisciplinario ya estableció contacto con una de las hijas de la mujer, quien confirmó que su madre "se encuentra fuera de peligro" y en "condición de salud estable".

"Este caso de violencia filial representa una de las formas más críticas de violencia contra las mujeres, donde el agresor forma parte del núcleo familiar", destacó un comunicado del Ministerio, que activó todos los protocolos de atención para la víctima y su familia.

El CAI de Chiriquí coordinará el acompañamiento integral al núcleo familiar, con especial atención a las dinámicas de violencia intrafamiliar que pueden haber precedido el ataque. El equipo interdisciplinario se presentará a primera hora para evaluar las necesidades de protección y apoyo psicosocial.

El Ministerio de la Mujer reiteró la importancia de denunciar cualquier manifestación de violencia, incluso cuando el agresor es un familiar cercano. "Los casos de violencia intrafamiliar requieren una respuesta inmediata y especializada, especialmente cuando involucran a miembros de la familia", señaló la institución.