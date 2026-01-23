Sector pesquero denuncia multas 'impagables' y persecución ambiental en Chiriquí

Indicaron además que muchas de las personas notificadas han presentado recursos de reconsideración, por lo que ninguno de los 21 casos estaría completamente consumado.

Pescadores del corregimiento de Pedregal, en el distrito de David, protestaron por más de dos horas en el acceso hacia la Autoridad de Recursos Acuáticos, en rechazo a multas que aseguran son impagables y que, según ellos, han sido impuestas sin que hayan violado las normas.

Los manifestantes señalaron que el Ministerio de Ambiente (Miambiente) ha impuesto sanciones que alcanzarían hasta 90 mil dólares anuales, con plazos de pago de un mes, lo que consideran una amenaza para la continuidad del sector pesquero en la región.

De acuerdo con los pescadores, una de las infracciones señaladas se relaciona con el ingreso de una embarcación a la zona de la cordillera Coiba, pero sostienen que no se trató de pesca ilegal. Indicaron que el pescado estuvo almacenado durante varios días y se degradó, lo que afectó su valor comercial, y cuestionaron la imposición de multas de hasta 92 mil, 72 mil y 18 mil dólares a capitanes de embarcaciones para pagar en un mes.

También afirmaron que existe una “persecución a la pesca” en favor de la conservación ambiental y aseguraron que realizan una pesca regulada y que no hubo pesca ilegal en los casos señalados. Según los pescadores, el daño ambiental atribuido a las embarcaciones no incluyó actividades de pesca ilegal.

Indicaron además que muchas de las personas notificadas han presentado recursos de reconsideración, por lo que ninguno de los 21 casos estaría completamente consumado, ya que algunos se encuentran en investigación y otros en proceso de notificación.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente respondió que se trata de un proceso de investigación que tiene varios años de desarrollo y que los pescadores citados y multados están colaborando con las investigaciones. La entidad informó que los recursos presentados serán atendidos oportunamente en Ciudad de Panamá, donde se lleva a cabo el proceso administrativo.

