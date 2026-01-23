Copa Airlines confía en obtener autorización de vuelos a Toronto antes del inicio de la venta de boletos al Mundial

Heilbron anunció que la aerolínea ya seleccionó el diseño ganador para el avión especial de la selección , resultado de un concurso con más de 100 propuestas, que se conocerá pronto.

Ciudad de Panamá, Panamá/La aerolínea Copa Airlines, en coordinación con el Gobierno panameño, realiza gestiones ante las autoridades de Canadá para autorizar vuelos adicionales que permitan transportar a los fanáticos panameños que desean acompañar a la Selección Nacional en sus partidos del Mundial que se disputarán en Toronto.

Así lo confirmó Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines, quien explicó que la capacidad actual no es suficiente para cubrir la alta demanda prevista.

“Copa opera un vuelo al día a Toronto, ya que eso es lo único que autorizan las autoridades de ese país, y por supuesto un vuelo al día no es ni cerca de la capacidad necesaria para los dos juegos de Panamá”, señaló Heilbron.

Según datos proporcionados por la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Panamá contará con aproximadamente 8,400 boletos para los encuentros en Toronto, explicó Heilbron, lo que representa un reto logístico importante para el traslado de los aficionados.

“Nuestros aviones tienen una capacidad de 166 asientos por avión. Podemos hacer la matemática, son muchos vuelos para transportar a esos fanáticos”, indicó el ejecutivo.

Solicitudes desde diciembre

Heilbron detalló que Copa solicitó formalmente vuelos adicionales desde el 16 de diciembre, pero el proceso ha enfrentado obstáculos.

“Las aerolíneas de aquel país se han opuesto a que nos autoricen vuelos adicionales”, explicó, señalando que en Canadá los competidores tienen un peso significativo en las decisiones del sector aeronáutico.

Ante esta situación, la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá intervino y envió una carta a sus homólogos canadienses el 19 de enero, aunque hasta el momento no se ha recibido una respuesta oficial.

A pesar de ello, Heilbron aseguró que mantienen una actitud positiva.

“Nos mantenemos muy optimistas. Es lógico que una ciudad como Toronto quiera a los fanáticos de Panamá participando en este evento”, afirmó.

Posibles alternativas y advertencia a los viajeros

Consultado sobre un plan alterno, el CEO de Copa reconoció que las opciones son limitadas.

“Volar a alguna ciudad en Estados Unidos cerca de Toronto es una posibilidad, pero no podría ser el mismo número de vuelos, empezando por el tema de la visa de Canadá”, explicó, añadiendo que esto reduciría considerablemente la cantidad de visitantes.

Heilbron también advirtió a los fanáticos sobre la importancia de manejar expectativas, tomando en cuenta que la venta de boletos inicia el 5 de febrero.

“Si no tenemos esos vuelos, estaremos comunicando de forma transparente cómo vemos el asunto para manejar expectativas y para que no empecemos a caminar hacia Toronto si una semana después puede salir el vuelo”, puntualizó.

Un avión especial para la Selección

En medio de las gestiones, Copa Airlines también confirmó avances en los preparativos para el traslado del equipo nacional. Heilbron anunció que la aerolínea ya seleccionó el diseño ganador para el avión especial de la Selección, resultado de un concurso con más de 100 propuestas, lo que se comunicará pronto.

“Ganó el diseño que combinaba la fuerza de la Marea Roja, el empuje de la selección y que fuera realístico en cuanto a pintarlo en un avión”, explicó.

El avión será un Boeing 737 MAX nuevo de fábrica, que estaría listo para mayo, según adelantó el ejecutivo.

Hasta 60 vuelos especiales en evaluación

Copa Airlines estima que podrían requerirse hasta 60 vuelos adicionales, aunque el número final dependerá de las reservas.

“Pensamos que va a ser un número menor, pero dudo que sea menos de 30 vuelos especiales durante un periodo de 12 días”, concluyó Heilbron.