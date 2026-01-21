Panamá busca habilitar 60 vuelos adicionales a Canadá por la Copa del Mundo

La solicitud presentada no busca un aumento permanente de frecuencias, sino vuelos especiales temporales para atender la alta demanda generada por el Mundial.

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) confirmó que Panamá mantiene negociaciones con Canadá para autorizar vuelos adicionales que permitan atender la demanda de aficionados panameños que viajarán a ese país durante la Copa del Mundo, donde la selección nacional disputará partidos en Toronto.

El director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas, explicó que desde el año pasado Panamá ha intentado ampliar las frecuencias aéreas con Canadá, sin resultados concretos. Actualmente, el país cuenta con 14 frecuencias semanales, distribuidas en siete vuelos a Montreal y siete a Toronto, las cuales ya se encuentran utilizadas en su totalidad.

Ante la cercanía del Mundial, el Gobierno de Panamá presentó este lunes una solicitud oficial de gobierno a gobierno para autorizar 60 vuelos adicionales ida y vuelta, que funcionarían exclusivamente durante el periodo en que la selección panameña compita en Canadá.

Bárcenas aclaró que, a diferencia de otros destinos, Canadá no permite que las aerolíneas gestionen directamente vuelos chárter, por lo que este tipo de solicitudes debe realizarse a través de los gobiernos, conforme a los acuerdos bilaterales vigentes.

“El lunes presentamos formalmente la documentación y estamos a la espera de la respuesta de Canadá para poder aumentar la capacidad y permitir que los fanáticos asistan al Mundial”, indicó el director.

El funcionario señaló que Panamá mantiene una postura de cielos abiertos, pero reconoció que Canadá es actualmente el país más restrictivo en las negociaciones bilaterales aéreas, debido a la oposición de aerolíneas canadienses a ampliar las frecuencias hacia Panamá, pese a que no existen vuelos regulares de aerolíneas canadienses operando entre Montreal o Toronto y Panamá.

En contraste, Bárcenas explicó que no existen mayores obstáculos con Estados Unidos, país con el que Panamá mantiene un acuerdo de cielos abiertos, lo que permitiría aumentar vuelos hacia ciudades como Nueva York de forma directa entre aerolíneas y autoridades aeronáuticas.

“Con Estados Unidos es un proceso más ágil y técnico; con Canadá es estrictamente un tema de negociación entre gobiernos”, puntualizó.

El director reiteró que la solicitud presentada no busca un aumento permanente de frecuencias, sino vuelos especiales temporales para atender la alta demanda generada por el Mundial.

Finalmente, Bárcenas adelantó que la AAC, junto a otras entidades, presentará en los próximos días un balance de gestión, que incluirá cifras de crecimiento del sector aéreo y proyectos en desarrollo, como las mejoras al aeropuerto de Bocas del Toro Isla, actualmente en etapa de preparación para actos públicos.

Mientras tanto, la Autoridad Aeronáutica Civil se mantiene a la espera de una respuesta oficial de Canadá, con la expectativa de que se autoricen los vuelos adicionales para los aficionados panameños.