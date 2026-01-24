El costo de volver a casa: el dilema del transporte nocturno en David

Algunos usuarios reconocen que durante el día el servicio es constante; sin embargo, en horas de la noche temen no poder salir de la ciudad de David.

David, Chiriquí/Cuando cae la noche en la terminal de David, el precio del pasaje de los autobuses aumenta. De costar $0.50 centavos, pasa a $0.60, e incluso puede llegar a 1 dólar o más si el destino es algún distrito como Bugaba. Para muchos usuarios, este incremento resulta significativo.

No nos fuimos porque el pasaje hasta el hospital es de 0.35 centavos y nos querían cobrar 1 balboa de más, así que no aceptamos. Esperamos otro bus, cuyo conductor nos dijo que estaba mal aumentar la tarifa”, relató una usuaria.

Esta situación se ha convertido en la odisea diaria de quienes viajan desde las 9:00 p.m. en adelante. Tras terminar sus turnos laborales, muchos pasajeros se ven obligados a viajar de pie, pagar sobreprecios o incluso pedir ‘bote’, ante la baja frecuencia de buses en horario nocturno.

Después de las 9:00 p.m. cobran más de lo que deben cobrar y no nos queda otra que pagar. Ha pasado muchas veces. El servicio de transporte es bueno, pero después de las nueve de la noche es más caro”, contó otro usuario.

La terminal agrupa a 525 transportistas, cuyos voceros indican que desde hace 15 años la tarifa no ha sido ajustada.

“Esperamos que el presidente y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) consideren que aquí todo aumenta y no se toma en cuenta cómo sobrevive el transporte”, expresó un transportista, quien negó que se estén realizando aumentos arbitrarios y aseguró que el gremio es respetuoso de la ley.

Nosotros tenemos 14, vamos para 15 años sin que se revise la tarifa, pero también tenemos una obligación con el usuario y con las personas que necesitan nuestro servicio”, añadió.

En medio de un ajuste tarifario que no llega y de la escasez de autobuses, quienes terminan pagando las consecuencias son los pasajeros nocturnos, que gastan más dinero y enfrentan un servicio reducido.

Se gestionó la versión de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

Con información de Iván Saldaña.